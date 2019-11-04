***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
04.11.2019 06:30
***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2019-30.09.2019 konsolide faaliyet raporumuzu ekte bulabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796265
BIST
18:0598.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 98.463
|
0
En Düşük
0
18:055,6973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0099
|Açılış
|: 5,7110
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7100
|
5,7077
En Düşük
5,6839
18:056,3645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0154
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3837
En Düşük
6,3538
18:05276,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -1,26
|Açılış
|: 276,64
|
|Önceki Kapanış
|: 277,90
|
277,86
En Düşük
276,14
BIST En Aktif Hisseler
|KAREL
|11,96
|12.261.241
|% 0,00
|
|VESBE
|14,96
|3.619.462
|% 0,00
|
|QNBFB
|17,60
|7.878.128
|% 0,00
|
|DENGE
|1,68
|1.299.270
|% 0,00
|
|DERAS
|2,10
|5.015.242
|% 0,00
|
|KAREL
|11,96
|12.261.241
|% 0,00
|
|VESBE
|14,96
|3.619.462
|% 0,00
|
|QNBFB
|17,60
|7.878.128
|% 0,00
|
|DENGE
|1,68
|1.299.270
|% 0,00
|
|DERAS
|2,10
|5.015.242
|% 0,00
|
|THYAO
|11,57
|647.438.879
|% 0,00
|
|TTKOM
|6,01
|333.127.065
|% 0,00
|
|GARAN
|9,28
|322.029.375
|% 0,00
|
|ISFIN
|2,60
|296.051.963
|% 0,00
|
|EREGL
|6,50
|293.913.268
|% 0,00
|
|ISFIN
|2,60
|296.051.963
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,61
|61.862.408
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,15
|153.427.863
|% 0,00
|
|TTKOM
|6,01
|333.127.065
|% 0,00
|
|THYAO
|11,57
|647.438.879
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3393
|7,3761
|% -0,30
|
|Frank
|5,7475
|5,7821
|% -0,33
|
|Riyal
|1,5131
|1,5207
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.512
|-2,21
|
|Altın Gr.
|276
|276
|-1,49
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.871
|2,00
|
|Tam
|1.834
|1.880
|-0,04
|
|Yarım
|887
|909
|-0,01
|
|Çeyrek
|445
|455
|-0,01
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,12
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,31
|-0,02
|
|B. Petrol
|61,33
|61,33
|-0,36
|