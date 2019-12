***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









a Kurulu Başkanı ) Üst Düzey Yönetici Türkiye ve Nile Kordsa İşletmeleri Direktörü - Operasyon Direktörü Indo Kordsa - Başkan Yardımcısı Operasyon - Genel Müdür Yardımcısı Avrupa Ortadoğu Afrika (EMEA)İBRAHİM ÖZGÜR YILDIRIM Genel Müdür Yardımcısı Avrupa Ortadoğu Afrika (EMEA) Yönetici Yeni Ürün ve Proses Geliştirme Müdürü - Yeni Ürün ve Proses Geliştirme Direktörü - Teknoloji Geliştirme Direktörü - Vekaleten Başkan Yardımcısı Teknoloji ve Pazar Geliştirme CTO (Chief Technology Officer­Teknolojiden Sorumlu Başkan) - Genel Müdür Yardımcısı Teknoloji ve Güney Amerika (SA) ve Kompozit İş Birimi LideriVOLKAN ÖZKAN Genel Müdür Yardımcısı Finans - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yönetici Finans Müdürü - Global Finans Müdürü - Endonezya Indo Kordsa Finans DirektörüFATMA ARZU ERGENE Genel Müdür Yardımcısı Ticaret Yönetici Avrupa Ortadoğu ve Afrika Finans Direktörü - Global Satınalma Direktörü - Başkan Yardımcısı Finans ve Satınalma - Genel Müdür Yardımcısı Mali İşler ve Genel Müdür Yardımcısı Güney Amerika (SA) - Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiMURAT OĞUZ ARCAN Genel Müdür Yardımcısı Kompozit Yönetici İş Geliştirme Direktörü - İş ve Pazar Geliştirme Direktörü ve İnşaat İş Birimi Lideri - Genel Müdür Yardımcısı Kompozit İnşaat ve İş GeliştirmeMEHMET ZEKİ KANADIKIRIK Genel Müdür Yardımcısı Asya, Pasifik (APAC) Yönetici Kordsa Global A.Ş. Türkiye Makine Mühendisi - Hat 1 İplik Üretim Müdürü - İşletme Direktörü Thai Indo Kordsa Co. Ltd. - Tayland Operasyon DirektörüABDÜLKADİR TOPLU Genel Müdür Yardımcısı Kuzey ve Güney Amerika Yönetici Kordsa Global A.Ş. Türkiye Hat 2 Makine Mühendisi - Hat 2 Üretim Müdürü - Hat 1 Üretim Müdürü - Polyester Üretim Müdürü - Kordsa Brazil S.A. Brezilya Operasyon Direktörü - ­InterKordsa GmbH Almanya Operasyon Direktörü - Kordsa Global A.Ş. Türkiye Operasyon Direktörü - Global Tedarik Zinciri Direktörü - Genel Müdür Yardımcısı Avrupa Ortadoğu Afrika (EMEA)NAZAN KESKİN Global İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri Direktörü Yönetici İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Direktörü, İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü-Direktör, Vekaleten Genel Müdür Yardımcısı-İnsan KaynaklarıDEVRİM ÖZAYDIN Global Teknoloji Direktörü Yönetici İplik Üretim Direktörü - Üretim Direktörü Kordsa Brasil - Operasyon Direktörü Thai Indo KordsaTOLGA KAAN DOĞANCIOĞLU İnşaat ve İş Geliştirme Direktörü Yönetici İnşaat ve İş Geliştirme DirektörüBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiNile Kordsa Company SAE (Mısır) Kord Bezi Üretimi ve Ticareti 47800000 24378000 EGP 51 Doğrudan Bağlı OrtaklıkKordsa Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Üretimi ve Ticareti 134091000 134091000 USD 100 Doğrudan Bağlı OrtaklıkFabric Development, Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) Sivil Havacılık Sektörüne İleri Kompozit Malzemeleri Üretimi 1210000 1210000 USD 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkTextile Products, Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) Sivil Havacılık Sektörüne İleri Kompozit Malzemeleri Üretimi 150000 150000 USD 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkAdvanced Honeycomb Technologies Corporation (Amerika Birleşik Devletleri) Sivil Havacılık Sektörüne İleri Kompozit Malzemeleri Üretimi 200000 200000 USD 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkAxiom Materials Acquisition LLC Sivil Havacılık Sektörüne İleri Kompozit Malzemeleri Üretimi 74166742 71096239 USD 95,86 Dolaylı Bağlı OrtaklıkKordsa Brasil S.A. (Brezilya) Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Üretimi ve Ticareti 208613427 203001726 BRL 97,31 Doğrudan Bağlı OrtaklıkPT Indo Kordsa Tbk (Endonezya) Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Üretimi ve Ticareti 130404630 80303171 USD 61,58 Doğrudan Bağlı OrtaklıkPT Indo Kordsa Polyester (Endonezya) Endüstriyel İplik Üretimi ve Ticareti 14750000 14745575 USD 99,97 Dolaylı Bağlı OrtaklıkThai Indo Kordsa Co. Ltd. (Tayland) Kord Bezi Üretimi ve Ticareti 570000000 365883000 THB 64,19 Dolaylı Bağlı Ortaklık