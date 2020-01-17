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***KORDS*** KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.01.2020 14:03
GÜNCEL HABERLER


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Volkan ÖZKAN Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Finans Genel Müdür Yardımcısı-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 02.10.2017 0216 300 11 20 volkan.ozkan@kordsa.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 903796
Ayhan KARAKOCA Global Finans Müdürü Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri- Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi- Kurumsal Yönetim Komitesi Raportörü 14.10.2015 0216 300 11 24 ayhan.karakoca@kordsa.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 208957-701768
Olcay DEMİRKESEN Global Finans Müdürü Bütçe Raporlama ve Konsolidasyon 0216 300 11 21 olcay.demirkesen@kordsa.com - -
Mustafa YAYLA Finans Memuru Yatırımcı İlişkileri Bölümü Pay Sahipleri ile İlişkiler 0216 300 11 27 mustafa.yayla@kordsa.com - -




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSDDE 3,53 16.791.324 % 18,46  
GEDIK 8,13 11.193.777 % 14,99  
DERIM 9,10 17.429.751 % 14,75  
QNBFB 67,00 125.231.883 % 13,95  
BNTAS 3,76 281.531.876 % 12,91  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6276 7,6658 % -0,09  
Frank 6,0431 6,0795 % -0,05  
Riyal 1,5598 1,5676 % 0,23  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.556 1.556 2,38  
Altın Gr. 294 294 1,32  
Cumhuriyet 1.942 1.972 6,00  
Tam 1.936 1.984 8,19  
Yarım 936 960 3,97  
Çeyrek 469 480 1,98  
Gümüş.Ons 18,04 18,09 0,10  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,03  
B. Petrol 65,08 65,08 0,46  
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