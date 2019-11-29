***KORTS* *AKTVK* *HALKB* *AKTIF* *EREGL* *DENIZ* *ISMEN* *YKBNK* *ZOREN* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve









***KORTS******AKTVK******HALKB******AKTIF******EREGL******DENIZ******ISMEN******YKBNK******ZOREN******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, AKTVK, DENIZ, EREGL, ISMEN, KORTS, HALKB, VAKBN, YKBNK, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK9EK1914 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 29/11/2019 İtfaAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAKT8K1910 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 29/11/2019 İtfaAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVKK1918 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/11/2019 İtfaAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVKK1918 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKK1935 FİNANSMAN BONOSU 29/11/2019 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKK1943 FİNANSMAN BONOSU 29/11/2019 İtfaEREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREGL TRSERGL52117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 29/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMDK19A7 FİNANSMAN BONOSU 29/11/2019 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMDK19B5 FİNANSMAN BONOSU 29/11/2019 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORTA1926 FİNANSMAN BONOSU 29/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALK1954 FİNANSMAN BONOSU 29/11/2019 İtfaTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFBK1986 FİNANSMAN BONOSU 29/11/2019 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK32021 FİNANSMAN BONOSU 29/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNA2019 FİNANSMAN BONOSU 29/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800978BIST