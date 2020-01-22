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***KORTS* *EKOFA* *YKYAT* *HALKB* *ALNTF* *ZORLF* *ARCLK* *YDATH* *MGROS* *BRKT* *SEKFA* *BRKVY* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları,

22.01.2020 16:56
GÜNCEL HABERLER



***KORTS******EKOFA******YKYAT******HALKB******ALNTF******ZORLF******ARCLK******YDATH******MGROS******BRKT******SEKFA******BRKVY******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ALNTF, ARCLK, BRKT, BRKVY, EKOFA, KORTS, MGROS, SEKFA, HALKB, YKYAT, ZOREN, ZORLF, YDATH

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF12026 FİNANSMAN BONOSU 22/01/2020 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF12034 FİNANSMAN BONOSU 22/01/2020 İtfa
ARÇELİK A.Ş. ARCLK TRSARCL72112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT12031 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/01/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT12031 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS52011 FİNANSMAN BONOSU 22/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
EKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOF12028 FİNANSMAN BONOSU 22/01/2020 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT22012 FİNANSMAN BONOSU 22/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT12115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
MİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTIE2015 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFH12022 FİNANSMAN BONOSU 22/01/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL22010 FİNANSMAN BONOSU 22/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL82014 FİNANSMAN BONOSU 22/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YDATH TRSYDAT72010 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM12013 FİNANSMAN BONOSU 22/01/2020 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN22021 FİNANSMAN BONOSU 22/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN12116 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 22/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF72014 FİNANSMAN BONOSU 22/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT180123T10 DEVLET TAHVİLİ 22/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT210721T11 DEVLET TAHVİLİ 22/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814012


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