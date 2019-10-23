***KORTS* *GARAN* *FBBNK* *ARCLK* *YDATH* *MGROS* *ISMEN* *BRKVY* *MPARK* *ZOREN* *YFMEN* *ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım









***KORTS******GARAN******FBBNK******ARCLK******YDATH******MGROS******ISMEN******BRKVY******MPARK******ZOREN******YFMEN******ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ARCLK, BRKVY, FBBNK, GARAN, ISMEN, KORTS, MGROS, MPARK, ORFIN, YDATH, YFMEN, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüTCMB TRT160425T17 DEVLET TAHVİLİ 23/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT210421T14 DEVLET TAHVİLİ 23/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeARÇELİK A.Ş. ARCLK TRSARCL72112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeBİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS32013 FİNANSMAN BONOSU 23/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeFİBABANKA A.Ş. FBBNK TRFFIBAE1918 FİNANSMAN BONOSU 23/10/2019 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANE1953 FİNANSMAN BONOSU 23/10/2019 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMDE1933 FİNANSMAN BONOSU 23/10/2019 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT22012 FİNANSMAN BONOSU 23/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT12115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeMİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTIE2015 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeMLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. MPARK TRFMLPCA1910 FİNANSMAN BONOSU 23/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN72013 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeYDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YDATH TRSYDAT72010 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeYATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YFMEN TRFYTFME1914 FİNANSMAN BONOSU 23/10/2019 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN22021 FİNANSMAN BONOSU 23/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN12116 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794409BIST