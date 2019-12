***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi12/12/2019Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2019Tarih12/12/2019Saati10:00AdresiAyazağa Mah. Ayazağa Yolu N 3 A-B Blok Maslak Sarıyer İstanbulGündem1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2- Toplantı Başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalama yetkisinin verilmesinin oya sunulması, 3- Şirket sermayesinin arttırılması hususunun hissedarların onayına sunulması ve Şirket, Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi ve Hissedarlık Yapısı" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi ve oylamaya sunulması, 4- Dilek, talepler ve kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularKoton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 12/12/2019 tarihinde saat.10.00'da Ayazağa Mah.Ayazağa Yolu No.3/A-B Sarıyer/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Ticaret Müdürlüğü'nün 11/12/2019 tarih ve 50300361 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Levent ÇETİN'in gözetiminde yapılmıştır. Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416/1. Maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya hiçbir ortağın itirazı olmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 95.500.000 TL sermayesine tekabül eden 95.500.000 adet hisseden 955.000 adedin vekaleten 955.000 adedin asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun'un gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiş gündem hazır bulunanlar huzurunda tekrar okunmuş, pay sahiplerinin, temsilcilerinin toplantıya ve gündeme bir itirazlarının olmadığı anlaşılmış ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre çağrısız olarak yapılmak istenilen toplantıya pay sahiplerinin itiraz etmemesi üzerine genel kurul toplantısı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1. Toplantıya Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ile başlandı. Yapılan oylama sonucunda toplantı başkanlığına Yılmaz YILMAZ'ın, tutanak yazmanlığına Şükriye Gülden YILMAZ'ın ve oy toplayıcılığına Ahmet Bülent SABUNCU'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir. 2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. 3. Şirket sermayesinin 95.500.000.- TL.dan 307.500.000.-TL.ya çıkarılmasına ve artırılan 212.000.000.-TL.sının tamamını şirket ortaklarının şirket'teki nakit alacaklarından karşılanmasına ve Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi ve Hissedarlık Yapısı" başlıklı 6. maddesinin aşağıda yazılı olduğu şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Yeni Şekil Madde 6- Şirketin Sermayesi ve Hissedarlık Yapısı Şirketin sermayesi 307.500.000,- TL (üç yüz yedi milyon beş yüz bin türk lirası) değerindedir. Bu sermaye her biri 50 Türk Lirası tutarında 6.150.000 adet paya bölünmüştür. Beheri 50.-Türk Lirası değerinde 1.060.000 adet paya karşılık gelen 53.000.000.-TL.sı Yılmaz YILMAZ, Beheri 50.-Türk Lirası değerinde 1.060.000 adet paya karşılık gelen 53.000.000.-TL.sı Şükriye Gülden YILMAZ, Beheri 50.-Türk Lirası değerinde 2.100.000 adet paya karşılık gelen 106.000.000.-TL.sı Nemo Apparel B.V. Şirketin önceki sermayesine tekabül eden 95.500.000,- TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 212.000.000,- TL (iki yüz on iki milyon Türk Lirası) sermaye bedeli aşağıda belirtilen pay sahipleri tarafından aşağıdaki şekilde ödenmiştir: i) Arttırılan beheri 50 TL nominal değerinde 1.060.000 (bir milyon altmış bin) adet paya karşılık gelen ve 53.000.000,- TL (elli üç milyon Türk Lirası) tutarındaki sermaye, şirket ortağı Yılmaz Yılmaz'ın şirketten olan ve 11/12/2019 tarihli ve YMM 1114/2019/5916/562 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile tespit edilen nakit alacağının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 123. ve 342. maddeleri uyarınca sermayeye eklenmesi suretiyle sermaye artırılacaktır. ii) Arttırılan beheri 50 TL nominal değerinde 1.060.000 (bir milyon altmış bin) adet paya karşılık gelen ve 53.000.000,- TL (elli üç milyon Türk Lirası) tutarındaki sermaye, şirket ortağı Şükriye Gülden Yılmaz'ın şirketten olan ve 11/12/2019 tarihli ve YMM 1114/2019/5916/562 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile tespit edilen nakit alacağının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 123. ve 342. maddeleri uyarınca sermayeye eklenmesi suretiyle sermaye artırılacaktır. iii) Arttırılan beheri 50 TL nominal değerinde 2.120.000 (iki milyon yüz yirmi bin) adet paya karşılık gelen ve 106.000.000,- TL (yüz altı milyon Türk Lirası) tutarındaki sermaye şirket ortağı Nemo Apparel B.V.'nin şirketten olan ve 11/12/2019 tarihli ve YMM 1114/2019/5916/562 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile tespit edilen nakit alacağının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 123. ve 342. maddeleri uyarınca sermayeye eklenmesi suretiyle sermaye artırılacaktır. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803189