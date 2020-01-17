***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KOTON*** KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 595.500.000Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiNama 1 TRY 595500000 TRY 100 İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Yılmaz Yılmaz 148875000 TRY 25Şükriye Gülden Yılmaz 148875000 TRY 25Nemo Apparel B.V. 297750000 TRY 50TOPLAM 595500000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813296BIST