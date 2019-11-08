***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler388.080 283 -2.775 93.928 938.027 204.439 1.621.982 1.559.899 3.181.881Transferler19 204.439 -204.439Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.590 362.254 364.844 543.913 908.757Dönem Sonu Bakiyeler388.080 283 -185 93.928 1.142.466 362.254 1.986.826 2.103.812 4.090.638Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler388.080 283 -3.525 93.928 1.142.466 458.785 2.080.017 2.208.036 4.288.053Transferler19 458.785 -458.785Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.417 7.556 574.802 578.941 699.364 1.278.305Dönem Sonu Bakiyeler388.080 283 -6.942 7.556 93.928 1.601.251 574.802 2.658.958 2.907.400 5.566.358Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.353.349 884.137Dönem Karı (Zararı)1.273.262 904.736Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler486.938 340.296Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-14 156.022 69.718Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.419 1.258Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3-7 1.817Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-4.236 1.258Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler17.039 63.706Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 2.272 10.050Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 1.470 1.653Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 13.297 52.003Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.037 7.628Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6.037 7.628Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.134Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 309.125 200.991Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.005İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-151.304 -120.812Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3-7 -3.714 28.569Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3-8 -18.318 -102.298Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -94.576 -97.079Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)11 -1.618 509Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -19.545 -36.180Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3-7 -3.401 26.822Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 1.656 3.973Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3-8 -5.023 24.744Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 1.239 -626İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.004 30.754Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 -4.585 28.411Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18 -3.419 2.343Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.608.896 1.124.220Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 2.128 -754Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -257.675 -239.329YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-117.986 -237.295Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.229Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13-14 3.229Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-117.287 -239.693Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13-14 -116.140 -238.375Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13-14 -1.147 -1.318Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -699 -831FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.235.363 646.842NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.235.363 646.842DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.792.343 2.041.836DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 4.027.706 2.688.678Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 4.027.706 2.792.343Ticari Alacaklar28.160 12.992İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-7 881İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 28.160 12.111Diğer Alacaklar134.781 116.549İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3-8 103.402 80.320İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 31.379 36.229Stoklar9 419.066 324.490Canlı Varlıklar11 14.504 11.781Peşin Ödenmiş Giderler10 30.865 13.129Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar317Diğer Dönen Varlıklar18 58.241 30.315ARA TOPLAM4.713.323 3.301.916TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.713.323 3.301.916DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar235.607 225.919Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 235.607 225.919Diğer Alacaklar8 1.727 3.033Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 215.535 220.219Maddi Duran Varlıklar13 738.508 742.357Kullanım Hakkı Varlıkları2 5.518Maddi Olmayan Duran Varlıklar17.082 17.898Şerefiye14 15.415 15.415Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 1.667 2.483Peşin Ödenmiş Giderler10 52.983 50.140Ertelenmiş Vergi Varlığı25 136.678 102.564Diğer Duran Varlıklar18 23.943TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.403.638 1.386.073TOPLAM VARLIKLAR6.116.961 4.687.989KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4.380İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.380Kiralama İşlemlerinden Borçlar2 4.380Ticari Borçlar69.236 61.082İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3-7 2.311İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 69.236 58.771Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 10.593 8.937Diğer Borçlar19.302 26.512İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3-8 1.504İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 17.798 26.512Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.700 461Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 124.718 39.154Kısa Vadeli Karşılıklar164.604 116.395Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 9.400 7.272Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 155.204 109.123Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 5.900 9.284ARA TOPLAM400.433 261.825TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER400.433 261.825UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.039İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.039Kiralama İşlemlerinden Borçlar2 1.039Diğer Borçlar8 31.076 28.889Uzun Vadeli Karşılıklar118.055 109.222Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 29.939 24.250Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16 88.116 84.972TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER150.170 138.111TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER550.603 399.936ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.658.958 2.080.017Ödenmiş Sermaye19 388.080 388.080Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 283 283Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-6.942 -3.525Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.942 -3.525Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -6.942 -3.525Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.556Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)7.556Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)19 7.556Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 93.928 93.928Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 1.601.251 1.142.466Net Dönem Karı veya Zararı574.802 458.785Kontrol Gücü Olmayan Paylar2.907.400 2.208.036TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.566.358 4.288.053TOPLAM KAYNAKLAR6.116.961 4.687.989Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 1.958.728 1.148.558 839.999 475.936Satışların Maliyeti20 -681.105 -455.001 -257.342 -191.822TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.277.623 693.557 582.657 284.114BRÜT KAR (ZARAR)1.277.623 693.557 582.657 284.114Genel Yönetim Giderleri21 -119.335 -126.383 -38.185 -34.689Pazarlama Giderleri21 -6.078 -3.435 -2.051 -1.023Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -47.416 -26.228 -19.404 -9.395Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 60.798 8.417 11.422 -1.327Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -57.779 -3.894 -21.367 -1.766ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.107.813 542.034 513.072 235.914Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 497.049 218.985 152.239 110.395Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -3.893 -13.365 -1.287 -1.661FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.600.969 747.654 664.024 344.648Finansman Gelirleri24 3.278 358.211 182.521Finansman Giderleri24 -138 -138SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.604.247 1.105.727 664.024 527.031Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-330.985 -200.991 -146.651 -66.709Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -366.590 -245.463 -151.513 -113.820Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 35.605 44.472 4.862 47.111SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.273.262 904.736 517.373 460.322DÖNEM KARI (ZARARI)1.273.262 904.736 517.373 460.322Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19 698.460 542.482 288.926 267.350Ana Ortaklık Payları574.802 362.254 228.447 192.972Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.417 4.021 -2.227 67Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -3.207 5.026 -1.703 84Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-904 -904Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler694 -1.005 380 -17Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi19 694 -1.005 380 -17Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar7.556 -159Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)9.688 -203Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)19 9.688 -203Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.132 44Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi19 -2.132 44DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.139 4.021 -2.386 67TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.277.401 908.757 514.987 460.389Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar699.364 543.913 289.752 269.878Ana Ortaklık Payları578.037 364.844 225.235 190.511http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797785BIST