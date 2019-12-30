***KOZAL* *GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOZAL******GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [KOZAL]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.02.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sırası ile 17.04.2015, 07.09.2015, 06.11.2015, 29.12.2015 tarihli KAP duyurularındaMaden işletim ruhsat hakları Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'ye ("Davacı") ait olan "Bilecik ili Söğüt ilçesi Kızılsaray köyü"nde bulunan maden sahamızın ("Maden Sahası") 02.07.2007 tarihli rödovans sözleşmesi ile Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'ye ("Davalı") devredildiği, sözleşmenin 2015 yılında haklı gerekçelerle feshedildiği ve feshe ilişkin taleplerimizin yerine getirilmemesi üzerine dava sürecinin başlatıldığı, duyurulmuştur.27.12.2018 ve 15.02.2019 tarihli duyurularımızda ise sırasıyla- Duruşma sonucunda davanın kabulü ile taraflar arasında 02.07.2007 tarihinde tanzim edilen sözleşmenin feshine, dava ve sözleşmeye konu Maden Sahası'ndan Davalı'nın tahliyesine, Maden Sahası'nın Davacı'ya teslimine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği,- Mahkeme kararındaki "işletme ruhsatlarının Davacı adına tescili istemli talebin idari bir tasarruf olması sebebiyle reddine" şeklindeki hükmün kaldırılarak, işletme ruhsatlarının Davacı adına tesciline karar verilmesi amacıyla istinaf yoluna başvurulduğu, kamuoyu ile paylaşılmıştır.30.12.2019 tarihinde tebliğ aldığımız Bölge Adliye Mahkemesi'nin gerekçeli kararı doğrultusunda- Davalı'nın istinaf başvurusunun ESASTAN REDDİNE,- Davacı'nın istinaf başvurusunun KABULÜNE,- İlk derece mahkemesi kararının KALDIRILMASINA,- Davacı'nın açmış olduğu kira sözleşmesinin feshine ve tahliyeye yönelik davanın KABULÜNE ve Maden Sahası'ndaki madenlerin işletilme hakkının devrine yönelik 02/07/2007 tarihli sözleşme ile rödovans hesaplanmasına ilişkin ek sözleşmenin akde aykırılık nedeniyle FESHİNE,- Maden Sahası'ndan Davalı'nın TAHLİYESİNE ve Maden Sahası'nın Davacı'ya TESLİMİNE,- Davalı adına kayıtlı Maden Sahası'ndaki madenlerin işletme hakkına ilişkin ruhsatın İPTALİNE,- Maden Sahası'ndaki madenlerin işletme hakkına ilişkin ruhsatın Davacı adına TESCİLİNE,oy birliği ile KESİN olarak karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805870BIST