***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler152.500 3.579 -1.307 137.390 1.990.584 531.889 2.814.635 2.814.635Transferler17 531.889 -531.889Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 2.042 982.708 984.750 984.750Dönem Sonu Bakiyeler152.500 3.579 735 137.390 2.522.473 982.708 3.799.385 3.799.385Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler152.500 3.579 -2.013 137.390 2.522.473 1.173.747 3.987.676 3.987.676Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler17 1.173.747 -1.173.747Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 -2.121 7.556 1.260.251 1.265.686 1.265.686Dönem Sonu Bakiyeler152.500 3.579 -4.134 7.556 137.390 3.696.220 1.260.251 5.253.362 5.253.362Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.333.636 821.253Dönem Karı (Zararı)24 1.260.251 982.708Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler483.910 264.462Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11-12 144.638 56.806Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.001 1.258Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 2.990 1.258Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9 -3.991Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler20.046 13.478Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 2.284 4.466Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 3.177 2.048Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -11.046 8.804Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 28.976 -1.840Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 -3.345Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler6 -1.256Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8.303Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 747Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler5 7.556Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 313.180 195.853Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.933İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-179.164 -193.742Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-10.863Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 1.103 -364Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-75.110 -113.764Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -94.502 -91.332Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -18.007 -33.931Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 10.294 28.459Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 1.500 -2.180Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 2.059 9.101İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.362 10.269Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)16 6.980 10.269Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)16 -2.618Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.564.997 1.053.428Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 2.073 -511Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 -233.434 -231.664YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-111.837 -178.038Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri468 3.138Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 468 3.138Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-112.305 -181.176Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -111.792 -181.176Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -513FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.221.799 643.215NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.221.799 643.215DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.558.718 1.812.742DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.780.517 2.455.957Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.780.517 2.558.718Ticari Alacaklar228 1.510İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 228 1.510Diğer Alacaklar348.341 272.318İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3-7 348.341 272.318Stoklar8 401.837 307.335Peşin Ödenmiş Giderler9 27.666 9.652Diğer Dönen Varlıklar16 46.351 54.054ARA TOPLAM4.604.940 3.203.587TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.604.940 3.203.587DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar235.937 225.821Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5 235.937 225.821Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 102.350 104.020Maddi Duran Varlıklar11 675.798 672.859Kullanım Hakkı Varlıkları2 5.518Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.584 16.384Şerefiye12 14.017 14.017Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 1.567 2.367Peşin Ödenmiş Giderler9 33.191 30.757Ertelenmiş Vergi Varlığı23 89.531 81.886Diğer Duran Varlıklar16 710 906TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.158.619 1.132.633TOPLAM VARLIKLAR5.763.559 4.336.220KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4.380İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.380Kiralama İşlemlerinden Borçlar2 4.380Ticari Borçlar63.150 52.856İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 63.150 52.856Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 8.975 7.475Diğer Borçlar605 732İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3-7 605 732Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 123.673 36.282Kısa Vadeli Karşılıklar158.155 109.148Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 8.220 6.147Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 149.935 103.001Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 5.711 8.330ARA TOPLAM364.649 214.823TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER364.649 214.823UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.039İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.039Kiralama İşlemlerinden Borçlar2 1.039Diğer Borçlar31.075 28.889İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 31.075 28.889Uzun Vadeli Karşılıklar113.434 104.832Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 25.318 20.913Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar14 88.116 83.919TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER145.548 133.721TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER510.197 348.544ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.253.362 3.987.676Ödenmiş Sermaye17 152.500 152.500Sermaye Düzeltme Farkları17 3.579 3.579Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.134 -2.013Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.134 -2.013Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -4.134 -2.013Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.556Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)7.556Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)17 7.556Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 137.390 137.390Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 3.696.220 2.522.473Net Dönem Karı veya Zararı24 1.260.251 1.173.747TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.253.362 3.987.676TOPLAM KAYNAKLAR5.763.559 4.336.220Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 1.898.674 1.105.532 821.857 460.923Satışların Maliyeti18 -621.118 -405.249 -239.196 -172.021TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.277.556 700.283 582.661 288.902BRÜT KAR (ZARAR)1.277.556 700.283 582.661 288.902Genel Yönetim Giderleri19 -106.004 -87.558 -32.139 -31.345Pazarlama Giderleri19 -3.713 -1.784 -1.004 -656Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -45.359 -23.450 -18.237 -9.790Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 29.880 9.688 5.340 1.900Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -27.673 -1.365 -9.654 -575ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.124.687 595.814 526.967 248.436Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 483.500 192.555 145.563 96.109FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.608.187 788.369 672.530 344.545Finansman Gelirleri21 390.283 203.131Finansman Giderleri21 -91 -33SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.608.187 1.178.561 672.530 547.643Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-347.936 -195.853 -146.194 -63.665Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -357.113 -238.713 -148.725 -110.908Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 9.177 42.860 2.531 47.243SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.260.251 982.708 526.336 483.978DÖNEM KARI (ZARARI)24 1.260.251 982.708 526.336 483.978Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.260.251 982.708 526.336 483.978Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.121 2.042 -1.163 488Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -2.719 2.552 -1.490 609Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler598 -510 327 -121Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi17 598 -510 327 -121Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar7.556 -160Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)9.688 -204Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)17 9.688 -204Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler17 -2.132 44Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi17 -2.132 44DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.435 2.042 -1.323 488TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.265.686 984.750 525.013 484.466Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.265.686 984.750 525.013 484.466http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797776BIST