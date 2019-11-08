***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor
08.11.2019 19:04
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
152.500 3.579 -1.307 137.390 1.990.584 531.889 2.814.635 2.814.635
Transferler
17 531.889 -531.889
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 2.042 982.708 984.750 984.750
Dönem Sonu Bakiyeler
152.500 3.579 735 137.390 2.522.473 982.708 3.799.385 3.799.385
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
152.500 3.579 -2.013 137.390 2.522.473 1.173.747 3.987.676 3.987.676
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
17 1.173.747 -1.173.747
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -2.121 7.556 1.260.251 1.265.686 1.265.686
Dönem Sonu Bakiyeler
152.500 3.579 -4.134 7.556 137.390 3.696.220 1.260.251 5.253.362 5.253.362
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.333.636 821.253
Dönem Karı (Zararı)
24 1.260.251 982.708
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
483.910 264.462
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11-12 144.638 56.806
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.001 1.258
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.990 1.258
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 -3.991
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.046 13.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.284 4.466
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 3.177 2.048
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -11.046 8.804
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 28.976 -1.840
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 -3.345
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6 -1.256
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8.303
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 747
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
5 7.556
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 313.180 195.853
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.933
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-179.164 -193.742
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-10.863
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.103 -364
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-75.110 -113.764
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -94.502 -91.332
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -18.007 -33.931
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 10.294 28.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 1.500 -2.180
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.059 9.101
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.362 10.269
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16 6.980 10.269
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16 -2.618
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.564.997 1.053.428
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 2.073 -511
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -233.434 -231.664
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-111.837 -178.038
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
468 3.138
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 468 3.138
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-112.305 -181.176
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -111.792 -181.176
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -513
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.221.799 643.215
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.221.799 643.215
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.558.718 1.812.742
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.780.517 2.455.957
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.780.517 2.558.718
Ticari Alacaklar
228 1.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 228 1.510
Diğer Alacaklar
348.341 272.318
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-7 348.341 272.318
Stoklar
8 401.837 307.335
Peşin Ödenmiş Giderler
9 27.666 9.652
Diğer Dönen Varlıklar
16 46.351 54.054
ARA TOPLAM
4.604.940 3.203.587
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.604.940 3.203.587
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
235.937 225.821
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 235.937 225.821
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 102.350 104.020
Maddi Duran Varlıklar
11 675.798 672.859
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 5.518
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.584 16.384
Şerefiye
12 14.017 14.017
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.567 2.367
Peşin Ödenmiş Giderler
9 33.191 30.757
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 89.531 81.886
Diğer Duran Varlıklar
16 710 906
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.158.619 1.132.633
TOPLAM VARLIKLAR
5.763.559 4.336.220
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.380
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.380
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2 4.380
Ticari Borçlar
63.150 52.856
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 63.150 52.856
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 8.975 7.475
Diğer Borçlar
605 732
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-7 605 732
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 123.673 36.282
Kısa Vadeli Karşılıklar
158.155 109.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 8.220 6.147
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 149.935 103.001
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 5.711 8.330
ARA TOPLAM
364.649 214.823
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
364.649 214.823
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.039
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.039
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2 1.039
Diğer Borçlar
31.075 28.889
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 31.075 28.889
Uzun Vadeli Karşılıklar
113.434 104.832
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 25.318 20.913
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 88.116 83.919
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
145.548 133.721
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
510.197 348.544
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.253.362 3.987.676
Ödenmiş Sermaye
17 152.500 152.500
Sermaye Düzeltme Farkları
17 3.579 3.579
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.134 -2.013
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.134 -2.013
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -4.134 -2.013
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.556
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
7.556
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
17 7.556
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 137.390 137.390
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 3.696.220 2.522.473
Net Dönem Karı veya Zararı
24 1.260.251 1.173.747
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.253.362 3.987.676
TOPLAM KAYNAKLAR
5.763.559 4.336.220
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 1.898.674 1.105.532 821.857 460.923
Satışların Maliyeti
18 -621.118 -405.249 -239.196 -172.021
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.277.556 700.283 582.661 288.902
BRÜT KAR (ZARAR)
1.277.556 700.283 582.661 288.902
Genel Yönetim Giderleri
19 -106.004 -87.558 -32.139 -31.345
Pazarlama Giderleri
19 -3.713 -1.784 -1.004 -656
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -45.359 -23.450 -18.237 -9.790
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 29.880 9.688 5.340 1.900
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -27.673 -1.365 -9.654 -575
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.124.687 595.814 526.967 248.436
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 483.500 192.555 145.563 96.109
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.608.187 788.369 672.530 344.545
Finansman Gelirleri
21 390.283 203.131
Finansman Giderleri
21 -91 -33
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.608.187 1.178.561 672.530 547.643
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-347.936 -195.853 -146.194 -63.665
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -357.113 -238.713 -148.725 -110.908
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 9.177 42.860 2.531 47.243
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.260.251 982.708 526.336 483.978
DÖNEM KARI (ZARARI)
24 1.260.251 982.708 526.336 483.978
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.260.251 982.708 526.336 483.978
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.121 2.042 -1.163 488
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -2.719 2.552 -1.490 609
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
598 -510 327 -121
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 598 -510 327 -121
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.556 -160
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.688 -204
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
17 9.688 -204
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17 -2.132 44
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
17 -2.132 44
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.435 2.042 -1.323 488
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.265.686 984.750 525.013 484.466
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.265.686 984.750 525.013 484.466
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797776
BIST