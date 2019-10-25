***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.03.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 29.03.2019 tarihinde, 2019 yılı birinci üç aylık ve 2019 yılı üçüncü üç aylık ara dönem finansal raporları bağımsız denetim firması tarafından Sınırlı denetimden geçirilerek hazırlanacağını Kamuyu aydınlatma Platformunda (KAP) duyurmuştu.Sermaye Piyasası Kurulunun Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine istinaden şirketimizin üçüncü üç aylık ara dönem finansal raporunun normal rapor teslim tarihine ek 10 (on) günlük sürenin de dahil edilerek açıklanacağı hususunu yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794775BIST