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***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.10.2019 14:29
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***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirketimiz 29.03.2019 tarihinde,  2019 yılı birinci üç aylık ve  2019 yılı üçüncü üç aylık ara dönem finansal raporları bağımsız denetim firması tarafından Sınırlı denetimden geçirilerek hazırlanacağını Kamuyu aydınlatma Platformunda (KAP) duyurmuştu.
  
Sermaye Piyasası Kurulunun Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine istinaden şirketimizin üçüncü üç aylık ara dönem finansal raporunun normal rapor teslim tarihine ek 10 (on) günlük sürenin de dahil edilerek açıklanacağı hususunu yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794775


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IHGZT 2,60 754.019 % 12,55  
YAYLA 1,04 17.670.867 % 8,33  
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Cumhuriyet 1.846 1.874 1,00  
Tam 1.839 1.885 4,56  
Yarım 889 912 2,20  
Çeyrek 446 456 1,10  
Gümüş.Ons 18,11 18,13 0,29  
Gümüş Gr. 3,35 3,36 0,06  
B. Petrol 61,70 61,70 0,03  
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