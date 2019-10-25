***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.10.2019 14:29
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 29.03.2019 tarihinde, 2019 yılı birinci üç aylık ve 2019 yılı üçüncü üç aylık ara dönem finansal raporları bağımsız denetim firması tarafından Sınırlı denetimden geçirilerek hazırlanacağını Kamuyu aydınlatma Platformunda (KAP) duyurmuştu.
Sermaye Piyasası Kurulunun Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine istinaden şirketimizin üçüncü üç aylık ara dönem finansal raporunun normal rapor teslim tarihine ek 10 (on) günlük sürenin de dahil edilerek açıklanacağı hususunu yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794775
BIST
14:35100.329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -16,30
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.673
En Düşük
100.124
14:355,7625
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0028
|Açılış
|: 5,7560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7921
En Düşük
5,7586
14:356,4057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0030
|Açılış
|: 6,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4375
En Düşük
6,4006
14:35279,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,74
|Açılış
|: 279,55
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
280,21
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,74
|41.458.564
|% 19,83
|
|DITAS
|7,37
|6.895.734
|% 12,69
|
|IHGZT
|2,60
|754.019
|% 12,55
|
|YAYLA
|1,04
|17.670.867
|% 8,33
|
|VESBE
|16,17
|23.128.598
|% 8,16
|
|RALYH
|5,91
|166.785
|% -5,44
|
|EMNIS
|1,10
|15.669
|% -5,17
|
|ADNAC
|1,80
|3.495.111
|% -4,76
|
|GEDIK
|4,95
|2.688.889
|% -4,44
|
|INFO
|5,08
|31
|% -4,15
|
|THYAO
|11,88
|546.241.071
|% 0,59
|
|ASELS
|18,53
|306.048.142
|% 1,98
|
|GARAN
|9,54
|255.853.235
|% -1,65
|
|AKBNK
|7,15
|151.792.205
|% -0,69
|
|TUPRS
|126,00
|139.332.150
|% 0,80
|
|IHLGM
|0,79
|79.499.349
|% 2,60
|
|OSTIM
|1,28
|61.354.281
|% -1,54
|
|THYAO
|11,88
|546.241.071
|% 0,59
|
|ISFIN
|2,44
|108.788.627
|% 1,67
|
|KRDMD
|2,23
|95.701.606
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3654
|7,4023
|% -0,31
|
|Frank
|5,7866
|5,8214
|% -0,02
|
|Riyal
|1,5320
|1,5397
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.507
|1.507
|2,64
|
|Altın Gr.
|279
|279
|0,34
|
|Cumhuriyet
|1.846
|1.874
|1,00
|
|Tam
|1.839
|1.885
|4,56
|
|Yarım
|889
|912
|2,20
|
|Çeyrek
|446
|456
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,13
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,06
|
|B. Petrol
|61,70
|61,70
|0,03
|