***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.11.2019 19:05
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.02.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 18.02.2019 tarihinde 300.000 – 320.000 ons altın üretimi hedeflenmekte olduğunu ve üretim hedefimize ek olarak ons başı maliyetler ve karlılık oranlarındaki güçlü pozisyonumuzun benzer şekilde devam edeceğini öngörmekte olduğunu KAP' ta açıklamıştı.
Gelinen noktada Şirketimizin 2019 yılı ilk 9 ayındaki Altın üretimi yaklaşık olarak 246.000 ons olarak gerçekleşmiştir.
Ek olarak tesis geri kazanım oranlarının (proses verimi) ve ocak üretim tenörlerinin beklenenden yüksek gerçekleşmesi nedeniyle 18 Şubat 2019 tarihli açıklamamızda belirtilen 300.000 – 320.000 onsluk 2019 yılı altın üretimi hedefinin üzerinde bir üretim ile 2019 yılını tamamlayacağımızı öngörmekteyiz.
Tüm bu gelişmelerin sonucunda 2019 yıl sonu üretim hedefimizi 330.000 – 355.000 ons altın aralığında gerçekleşeceğini ve ons başı maliyetler ve karlılık oranlarındaki güçlü pozisyonumuzun aynı şekilde devam edeceğini öngörmekteyiz.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797780
BIST
18:05103.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -391,15
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
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104.018
En Düşük
103.021
18:055,7689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
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|Açılış
|: 5,7500
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:056,3601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
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|Açılış
|: 6,3400
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|Önceki Kapanış
|: 6,3500
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|Açılış
|: 270,93
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|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
269,08
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,11
|9.756.933
|% 19,62
|
|MRGYO
|0,92
|22.818.076
|% 15,00
|
|SMART
|3,25
|315.711.863
|% 14,04
|
|BURVA
|5,32
|5.821.856
|% 10,37
|
|METAL
|0,78
|27.028
|% 9,86
|
|KLNMA
|54,55
|78.738.605
|% -14,96
|
|VERUS
|15,32
|38.766.898
|% -13,84
|
|BRSAN
|8,72
|14.391.032
|% -8,69
|
|TIRE
|1,79
|40.319.952
|% -8,67
|
|YESIL
|13,81
|45.649.890
|% -7,93
|
|THYAO
|12,80
|1.809.669.064
|% 1,11
|
|PETKM
|3,73
|550.222.464
|% 1,63
|
|ASELS
|18,91
|538.647.709
|% -0,16
|
|ICBCT
|4,78
|524.009.973
|% 7,17
|
|HALKB
|5,77
|500.797.501
|% 4,72
|
|PETKM
|3,73
|550.222.464
|% 1,63
|
|THYAO
|12,80
|1.809.669.064
|% 1,11
|
|KRDMD
|2,31
|278.679.690
|% -0,86
|
|ICBCT
|4,78
|524.009.973
|% 7,17
|
|SMART
|3,25
|315.711.863
|% 14,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3459
|7,3827
|% 0,04
|
|Frank
|5,7600
|5,7947
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5337
|1,5414
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|-5,95
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|1.796
|1.823
|-22,00
|
|Tam
|1.787
|1.832
|-24,12
|
|Yarım
|864
|886
|-11,66
|
|Çeyrek
|433
|443
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|16,82
|16,84
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,04
|
|B. Petrol
|62,45
|62,45
|0,16
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