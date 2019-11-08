***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.02.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 18.02.2019 tarihinde 300.000 – 320.000 ons altın üretimi hedeflenmekte olduğunu ve üretim hedefimize ek olarak ons başı maliyetler ve karlılık oranlarındaki güçlü pozisyonumuzun benzer şekilde devam edeceğini öngörmekte olduğunu KAP' ta açıklamıştı.Gelinen noktada Şirketimizin 2019 yılı ilk 9 ayındaki Altın üretimi yaklaşık olarak 246.000 ons olarak gerçekleşmiştir.Ek olarak tesis geri kazanım oranlarının (proses verimi) ve ocak üretim tenörlerinin beklenenden yüksek gerçekleşmesi nedeniyle 18 Şubat 2019 tarihli açıklamamızda belirtilen 300.000 – 320.000 onsluk 2019 yılı altın üretimi hedefinin üzerinde bir üretim ile 2019 yılını tamamlayacağımızı öngörmekteyiz.Tüm bu gelişmelerin sonucunda 2019 yıl sonu üretim hedefimizi 330.000 – 355.000 ons altın aralığında gerçekleşeceğini ve ons başı maliyetler ve karlılık oranlarındaki güçlü pozisyonumuzun aynı şekilde devam edeceğini öngörmekteyiz.Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797780BIST