***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.11.2019 17:59
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 31/1/2019 tarihinde yapılan açıklamada Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Koza Altın İşletmeleri A.Ş. ve eski yöneticilerinin İngiltere'de kurulan iştiraki Koza Ltd. ile ilgili işlem ve tasarrufların 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi neticesinde hazırlanan Denetleme Raporu ve 04.02.2016 tarihinde duyurulan kurul bültenine istinaden, söz konusu dönemde Koza Altın İşletmeleri A.Ş. ile sermaye ve yönetim bakımından ilişkili olan kişiler hakkında 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2017/349 E. numaralı dosyası kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından dava açılmış olup şirketimiz söz konusu davada asli müdahil sıfatı ile yer aldığı, mahkemece 60.000.000 İngiliz Sterlininin 01.09.2015 tarihinden itibaren 3095 sayılı yasasının 4/a maddesine göre işleyecek faizi ile birlikte davalılardan alınarak Koza Altın İşletmeleri A.Ş ye ödenmesine kararın tebliği den itibaren iki hafta içinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği bildirilmiş idi.
Gelinen aşamada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi tarafından verilen istinaf başvurusunun yapılmamış sayılmasına dair karar aleyhinde davalılar tarafından Yargıtay nezdinde temyiz yoluna başvurulmuştur.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798511
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.453
|1.453
|-1,89
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|Altın Gr.
|270
|270
|-0,38
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|Cumhuriyet
|1.794
|1.821
|-10,00
|
|Tam
|1.787
|1.831
|-7,84
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|Yarım
|864
|886
|-3,79
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|Çeyrek
|433
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|Gümüş.Ons
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