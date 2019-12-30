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***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.12.2019 18:03
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***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.01.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                   Şirketimizce yapılan 29.01.2019 tarihli KAP açıklamasında Gübre fabrikaları T. A.Ş. ile aramızda görülmekte olan davaya ilişkin İstanbul 8. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2015/1344 E. sayılı kararı hakkında İstanbul bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvurulacağı bildirilmiş idi.
 
Gelinen durumda şirketimizce yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine,  aynı karara karşı Gübre fabrikaları T.A.Ş. tarafından yapılan istinaf başvurusunun kabulüne
Davacı Gübre Fabrikaları TAŞ ile davalı Koza Altın İşl. A.Ş. arasında yapılmış bulunan "Bilecik İli, Merkez İlçesi, Kızılsaray Köyünde bulunan 1151632 erişim nolu, 5534 sicil numaralı ve İR-3141 ruhsat nolu maden sahasındaki madenlerin işletilme hakkının devrine yönelik 02/07/2007 tarihli sözleşme ile Ek 1 rödevans hesaplanması başlıklı hasılat kirası niteliğindeki sözleşmelerin" akte aykırılık nedeniyle feshine,
Davaya ve sözleşmeye konu "Bilecik ili, Söğüt ilçesi, Kızılsaray köyünde kain ER 1151632 erişim nolu, 5534 sicil nolu, İR 3141 ruhsat nolu maden işletme sahasından"  davalı Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketinin maden arama faaliyetine son verilerek tahliyesine,
Dava konusu maden sahasının davacı Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi'ne teslimine,
Davalı Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi adına kayıtlı "Bilecik İli, Merkez İlçesi, Kızılsaray Köyünde bulunan 1151632 erişim nolu, 5534 sicil numaralı ve İR-3141 ruhsat nolu maden sahasındaki madenlerin işletme hakkına ilişkin ruhsatın iptaline,
Enerji Ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 24/02/2003 tarihinde verilmiş işletme izni gereğince: Bilecik İli, Merkez İlçesi, Kızılsaray Köyünde bulunan 1151632 erişim nolu, 5534 sicil numaralı ve İR-3141 ruhsat nolu maden sahasındaki madenlerin işletme hakkına ilişkin ruhsatın davacı Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi adına tesciline, karar verilmiştir.
 
Durumu yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805908


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