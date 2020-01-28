***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Sermaye Piyasası Kurulu 17.07.2003 tarih ve 37/875 sayılı Kararı kapsamında sermaye piyasasında yapılacak değerleme hizmetlerinde maden arama, maden kaynak ve maden rezerv tahmin sonuçlarının raporlanmasında, maden ruhsatının değerlemesinde, maden kaynak ve maden rezervlerinin değerlemesinde, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından hazırlanan raporların esas alınacağını Kurulun 21.09.2017 tarih ve 2017/32 sayılı Haftalık Bülteni ile kamuya duyurmuştu.Buna göre Ulusal Kaynak ve Rezerv Raporlama komitesi ile (UMREK kodu) uyumlu olarak hazırlanan ve SRK danışmanlık tarafından onaylanan (JORC Kodu) Karapınar Projesi Maden Kaynak Tahminini Ekte İngilizce ve Türkçe olarak Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814682BIST