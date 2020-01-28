***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.01.2020 09:45
Sermaye Piyasası Kurulu 17.07.2003 tarih ve 37/875 sayılı Kararı kapsamında sermaye piyasasında yapılacak değerleme hizmetlerinde maden arama, maden kaynak ve maden rezerv tahmin sonuçlarının raporlanmasında, maden ruhsatının değerlemesinde, maden kaynak ve maden rezervlerinin değerlemesinde, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından hazırlanan raporların esas alınacağını Kurulun 21.09.2017 tarih ve 2017/32 sayılı Haftalık Bülteni ile kamuya duyurmuştu.
Buna göre Ulusal Kaynak ve Rezerv Raporlama komitesi ile (UMREK kodu) uyumlu olarak hazırlanan ve SRK danışmanlık tarafından onaylanan (JORC Kodu) Karapınar Projesi Maden Kaynak Tahminini Ekte İngilizce ve Türkçe olarak Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814682
BIST
11:05120.248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 98,47
|Açılış
|: 120.816
|
|Önceki Kapanış
|: 120.150
|
121.109
En Düşük
120.224
11:055,9379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0063
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9350
|
5,9485
En Düşük
5,9298
11:056,5442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0062
|Açılış
|: 6,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5420
|
6,5588
En Düşük
6,5375
11:05301,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,05
|Açılış
|: 301,53
|
|Önceki Kapanış
|: 302,59
|
302,69
En Düşük
300,95
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|4,78
|130.268.034
|% 17,16
|
|BURVA
|20,78
|21
|% 14,93
|
|VKING
|4,47
|3.501.122
|% 14,91
|
|GRNYO
|1,73
|31.599.701
|% 14,57
|
|NIBAS
|6,30
|94.500
|% 13,11
|
|RYSAS
|10,41
|2.129.349
|% -9,56
|
|EGCYH
|0,40
|152.583
|% -9,09
|
|EGCEY
|0,67
|43.529
|% -8,22
|
|HUBVC
|43,04
|11.786.637
|% -5,82
|
|ALYAG
|0,57
|30.611
|% -5,00
|
|THYAO
|14,27
|371.621.421
|% 1,21
|
|KRDMD
|2,97
|173.512.101
|% 0,34
|
|PETKM
|4,10
|173.293.867
|% 0,49
|
|KLGYO
|4,78
|130.268.034
|% 17,16
|
|KRSTL
|2,12
|113.476.720
|% 11,58
|
|KRDMD
|2,97
|173.512.101
|% 0,34
|
|KRSTL
|2,12
|113.476.720
|% 11,58
|
|PETKM
|4,10
|173.293.867
|% 0,49
|
|CEMAS
|1,29
|45.530.770
|% 1,57
|
|EKGYO
|1,66
|54.628.953
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7085
|7,7471
|% -0,37
|
|Frank
|6,0902
|6,1269
|% -0,29
|
|Riyal
|1,5774
|1,5853
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.579
|-3,69
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.032
|25,00
|
|Tam
|1.995
|2.045
|19,57
|
|Yarım
|964
|989
|9,46
|
|Çeyrek
|484
|495
|4,73
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,03
|
|B. Petrol
|58,49
|58,49
|-0,09
|
Seans Raporu
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