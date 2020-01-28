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***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.01.2020 09:45
GÜNCEL HABERLER


Sermaye Piyasası Kurulu 17.07.2003 tarih ve 37/875 sayılı Kararı kapsamında sermaye piyasasında yapılacak değerleme hizmetlerinde  maden arama, maden kaynak ve maden rezerv tahmin sonuçlarının raporlanmasında, maden ruhsatının değerlemesinde, maden kaynak ve maden rezervlerinin değerlemesinde, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından hazırlanan raporların esas alınacağını Kurulun 21.09.2017 tarih ve 2017/32 sayılı Haftalık Bülteni ile kamuya duyurmuştu.
Buna göre Ulusal Kaynak ve Rezerv Raporlama komitesi ile (UMREK kodu) uyumlu olarak hazırlanan ve SRK danışmanlık tarafından onaylanan (JORC Kodu)  Karapınar Projesi Maden Kaynak Tahminini Ekte İngilizce ve   Türkçe olarak Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814682


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Yarım 964 989 9,46  
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Gümüş Gr. 3,43 3,44 -0,03  
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