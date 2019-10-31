***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 2018 yılı olağan genel kurulu hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018Karar Tarihi 31.10.2019Genel Kurul Tarihi 03.12.2019Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.12.2019Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres KAPTANPAŞA MAH. PİYALEPAŞA BULVARI ORTADOĞU PLAZA NO:73 KAT:11 ŞİŞLİ - İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılına ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,3 - 2018 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması,4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - TTK 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,7 - 20.09.2019 tarih ve 2019/09 nolu Yönetim kurulu kararı ile duyurduğumuz, Zincir Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin sermayesinin %50'sini oluşturan 1.250.000 adet payına iştirak edilmesi ve bu işlemin SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Tebiliği (II-23.1) 5/e kapsamına girmesi sebebiyle işlemin genel kurulun onayına sunulması, söz konusu işlem nedeniyle genel kurula katılarak olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmeleri konusunda genel kurula bilgi verilmesi,8 - 2018 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi,9 - Şirketin 2019 yılına ait bağımsız denetiminin yapılması için, bağımsız denetim kuruluşu seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,10 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,11 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,13 - Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında Şirketin 2018 yılı içinde yaptığı bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,14 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2019 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 KPHOL 2018 GENELKURUL İLAN VEKALETNAME.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirketimiz hissedarlarının, 03.12.2019 tarihinde saat 14:00'de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, Kaptanpaşa Mh. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza N:73 K:11 PK:34384 Okmeydanı - Şişli / İstanbul adresinde yapılacak 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına davet edilmesine,Toplantı yer, gün, saat ve gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, www.kapitalyatirim.net Şirket İnternet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve MKK E-Genel Kurul sisteminde ilan edilmesine, nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesine, Bilanço ve Gelir Tablosu'nun, Genel Kurul'a sunulacak Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul Toplantı tarihinden asgari üç hafta öncesinde şirket merkezinde ve şirket internet sitesinde ortakların incelemelerine hazır bulundurulmasına, Bakanlık Temsilcisinin bulundurulmasını teminen İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmasına,karar verilmiştir.2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi:1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılına ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,3. 2018 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması,4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5. TTK 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,6. Yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,7. 20.09.2019 tarih ve 2019/09 nolu Yönetim kurulu kararı ile duyurduğumuz, Zincir Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin sermayesinin %50'sini oluşturan 1.250.000 adet payına iştirak edilmesi ve bu işlemin SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Tebiliği (II-23.1) 5/e kapsamına girmesi sebebiyle işlemin genel kurulun onayına sunulması, söz konusu işlem nedeniyle genel kurula katılarak olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmeleri konusunda genel kurula bilgi verilmesi,8. 2018 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi,9. Şirketin 2019 yılına ait bağımsız denetiminin yapılması için, bağımsız denetim kuruluşu seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,10. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,11. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,13. Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında Şirketin 2018 yılı içinde yaptığı bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,14. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2019 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,15. Dilek, temenniler ve kapanış.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795939BIST