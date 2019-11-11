***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***KPHOL*** KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedeni03.12.2019 tarihinde yapılacağını duyurduğumuz genel kurul süreci 11.11.2019 tarihli Yönetim kurulu kararı ile sonlandırılmış olup yeni genel kurul tarihi 11.12.2019 olarak belirlenmiştir.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798250BIST