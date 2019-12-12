***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.12.2019 09:16
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRDMD
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yolbulan Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803120
BIST
12:19109.112
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 1.190,02
|Açılış
|: 108.556
|
|Önceki Kapanış
|: 107.922
|
109.156
En Düşük
108.556
12:195,7971
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0028
|Açılış
|: 5,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8110
|
5,8113
En Düşük
5,7931
12:196,4555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0066
|Açılış
|: 6,4480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4410
|
6,4798
En Düşük
6,4499
12:19274,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,52
|Açılış
|: 274,58
|
|Önceki Kapanış
|: 275,10
|
275,64
En Düşük
274,41
BIST En Aktif Hisseler
|EUKYO
|1,70
|10.035.181
|% 14,86
|
|TIRE
|2,80
|115.215.412
|% 13,36
|
|COSMO
|2,31
|7.112
|% 10,00
|
|EMNIS
|1,79
|17.821
|% 9,82
|
|MZHLD
|8,18
|3.329
|% 9,07
|
|FORMT
|3,74
|90
|% -15,00
|
|OLMIP
|6,90
|113.553
|% -12,88
|
|MAALT
|52,85
|14.705.983
|% -12,86
|
|AVGYO
|1,47
|18.593.121
|% -9,82
|
|VERUS
|16,63
|17.940.115
|% -9,62
|
|THYAO
|13,81
|629.613.345
|% 1,62
|
|PETKM
|3,63
|390.090.482
|% 1,11
|
|ASELS
|19,55
|256.620.694
|% 2,20
|
|PGSUS
|81,45
|141.034.252
|% -0,31
|
|TIRE
|2,80
|115.215.412
|% 13,36
|
|PETKM
|3,63
|390.090.482
|% 1,11
|
|THYAO
|13,81
|629.613.345
|% 1,62
|
|TIRE
|2,80
|115.215.412
|% 13,36
|
|YYAPI
|0,56
|24.044.308
|% 5,66
|
|EKGYO
|1,51
|58.205.637
|% 2,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6322
|7,6705
|% -0,06
|
|Frank
|5,8783
|5,9137
|% -0,02
|
|Riyal
|1,5410
|1,5487
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-1,57
|
|Altın Gr.
|274
|275
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|1.820
|1.848
|4,00
|
|Tam
|1.811
|1.857
|2,55
|
|Yarım
|875
|898
|1,23
|
|Çeyrek
|439
|449
|0,61
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,89
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,08
|64,08
|0,36
|