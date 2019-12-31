***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
31.12.2019 09:17
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRDMA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yolbulanlar Nakliyat ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806025
BIST
12:24115.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 907,18
|Açılış
|: 114.903
|
|Önceki Kapanış
|: 114.425
|
115.488
En Düşük
114.566
12:245,9577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0109
|Açılış
|: 5,9560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9510
|
5,9585
En Düşük
5,9430
12:246,6840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0146
|Açılış
|: 6,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6750
|
6,6947
En Düşük
6,6601
12:24291,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,08
|Açılış
|: 291,24
|
|Önceki Kapanış
|: 290,17
|
291,41
En Düşük
290,00
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|4,91
|95.582.903
|% 16,90
|
|DURDO
|15,96
|6.256.867
|% 13,68
|
|CRFSA
|5,23
|53.299.652
|% 11,04
|
|YONGA
|10,16
|12.162
|% 9,96
|
|DARDL
|4,16
|311.380
|% 9,76
|
|NIBAS
|5,40
|16
|% -12,90
|
|EGCYH
|0,18
|113.107
|% -10,00
|
|EGCYO
|0,29
|29.114
|% -9,38
|
|IHGZT
|6,21
|5.318.226
|% -8,81
|
|KLGYO
|3,58
|24.558.250
|% -5,54
|
|THYAO
|14,65
|636.628.619
|% 1,31
|
|PETKM
|3,87
|427.983.079
|% 1,57
|
|KRDMD
|2,73
|363.303.176
|% 2,63
|
|HALKB
|6,06
|262.431.369
|% 2,54
|
|ASELS
|21,32
|225.737.540
|% 1,81
|
|KRDMD
|2,73
|363.303.176
|% 2,63
|
|ISGYO
|1,78
|208.262.283
|% 1,14
|
|PETKM
|3,87
|427.983.079
|% 1,57
|
|ODAS
|2,18
|215.419.768
|% 3,81
|
|EKGYO
|1,49
|125.878.996
|% 2,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8539
|7,8933
|% -0,02
|
|Frank
|6,1240
|6,1609
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5834
|1,5914
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.520
|1.521
|3,26
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,05
|
|Cumhuriyet
|1.929
|1.958
|3,00
|
|Tam
|1.919
|1.967
|0,44
|
|Yarım
|928
|952
|0,21
|
|Çeyrek
|465
|476
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,94
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|66,52
|66,52
|0,52
|