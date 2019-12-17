***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.12.2019 tarihli toplantısındaŞirketimiz hisse senetlerini uhdesinde bulunduran bağlı ortaklıklarımız Karçel Kardemir Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Kardökmak Kardemir Döküm Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri A.Ş. arasında 2017 yılının Temmuz ayında gerçekleşen hisse senedi işlemleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerimiz Kamil GÜLEÇ ve Hüseyin Çağrı GÜLEÇ hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803990BIST