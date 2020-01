***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRSAN*** KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL SONUCUYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Ek evrak tarama hatasıGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018Karar Tarihi 18.12.2019Genel Kurul Tarihi 17.01.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.01.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BAKIRKÖYAdres ŞENLİKKÖY MH. SELVİ SK. NO:10 D:2Gündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.2 - Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bağımsız denetim kuruluşu görüşü ve raporunun ve 2018 yılına ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması.4 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.5 - Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Masum Çevik'in 25.03.2019 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliğinden istifa etmesinin yerine Oytun Pastırma'nın Yönetim Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesi hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.6 - Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ramazan Dikmen'in 29.03.2019 tarihinde istifa etmesinin ve yerine Mustafa Özcan Akkutlu ‘nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.7 - Şirket Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Yazıcı 23.08.2019 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmesinin yerine Mehmet Ali Yılmaz'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.8 - 2018 yılı hesap dönemi konsolide finansal tablolara göre zarar oluştuğundan, Yönetim Kurulu'nun 04.04.2019 tarih ve 2109/13 sayılı kararı paralelinde kar dağıtılmamasının Genel Kurul'un onayına sunulması.9 - Şirket merkez adresinin Basınköy Mah. Florya Caddesi No:5 A Blok D:9 Bakırköy/İstanbul adresinden Şenlikköy Mahallesi Selvi Sokak No:10 Daire:2 Bakırköy/İstanbul adresine taşınması hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.10 - 04.04.2019 tarih, 2019/12 sayılı yönetim kurulu kararımız çerçevesinde, şirketimizin Finansal Duran Varlığı olan 5.000.000 TL nominal değerde Altınyağ Kombinaları A.Ş. hisselerinin 19.06.2017 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu E.7601 yazısı dikkate alınarak, maliyet fiyatımız olan 2,4128 TL'den satılması ve oluşan 3,7446 TL ‘lik ayrılma hakkını bedeli hususunda, a. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında Genel Kurul ‘un bilgilendirilmesi, b. Genel Kurul 'un onayına sunulması, c. (b) bendinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 500.000,00-TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.11 - Şirketimizin 04.04.2019 tarih ve 2019/15 numaralı kararı çerçevesinde bağlı ortaklığımız olan MMC Gayrimenkul ve Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. ‘nin 8.000.000,00-TL bedel ile Masum Çevik ‘e satılması ve oluşan 3,7446 TL ‘lik ayrılma hakkını bedeli hususunda, a. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında Genel Kurul ‘un bilgilendirilmesi, b. Genel Kurul 'un onayına sunulması, c. (b) bendinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 500.000,00-TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.12 - Şirketimizin 04.04.2019 tarih ve 2019/17 numaralı kararı çerçevesinde şirket ünvanı değişikliğine teminen oluşan 3,7446 TL'lik ayrılma hakkı bedeli hususunda, a. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında Genel Kurul ‘un bilgilendirilmesi, b. Genel Kurul 'un onayına sunulması, c. (b) bendinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 250.000,00-TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.13 - Şirketimizin 04.04.2019 tarih ve 2019/17 numaralı kararı çerçevesinde faaliyet konusunun genişletilmesi çerçevesinde oluşan 3,7446 TL'lik ayrılma hakkı bedeli hususunda, a. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında Genel Kurul ‘un bilgilendirilmesi, b. Genel Kurul 'un onayına sunulması, c. (b) bendinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Ş