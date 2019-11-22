***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından, Hasanpaşa Mah. Şehit Cevdet Koç Cad. N51/A Sapanca/ SAKARYA adresindeki tesislerimiz için planlanan modernizasyon ve tevsi yatırımlar için alınan 09/04/2015 tarih ve 118648 no'lu 11/02/2015 başlangıç 13/08/2019 bitiş tarihli, KDV istisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti ,Vergi İndirimi Oranı , Faiz desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi destek unsurlu Yatırım Teşvik Belgesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne müracaat edilmek suretiyle, 19/11/2019 tarih, 118648/C belge numarası ile yatırım tamamlama vizesi alınarak kapatılmıştır. Söz konusu belge tarafımıza bu gün tebliğ edilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800173BIST