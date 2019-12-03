***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.12.2019 18:06
***KRSTL*** KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, Bursa Yolu 20'nci Km Yeniköy Mevkii, Balıkesir adresindeki tesislerimiz için planlanan modernizasyon ve tevsi yatırımlar için alınan 09/10/2013 tarih ve 112108 no'lu 26/09/2013 başlangıç 28/03/2018 bitiş tarihli, KDV istisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti ,Vergi İndirimi Oranı , Faiz desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi destek unsurlu Yatırım Teşvik Belgesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne müracaat edilmek suretiyle 29/11/2019 tarih, 112108/C belge numarası ile yatırım tamamlama vizesi alınarak kapatılmıştır. Söz konusu belge tarafımıza bu gün tebliğ edilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801577
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|THYAO
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|% -2,85
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|Dolar
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|Alış
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