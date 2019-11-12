***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
12.11.2019 09:48
***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
KUŞADASI VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 YILI 3.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GELİR TABLOSU
Mali Tablonun Verilme Tarihi
12/11/2019
Açıklamalar
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış ekteki 01.01.2019 - 30.09.2019 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup,
Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798410
BIST
11:47103.807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 688,31
|Açılış
|: 103.452
|
|Önceki Kapanış
|: 103.118
|
103.923
En Düşük
103.452
11:475,7765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0026
|Açılış
|: 5,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7827
En Düşük
5,7667
11:476,3713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3818
En Düşük
6,3620
11:47269,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,42
|Açılış
|: 269,76
|
|Önceki Kapanış
|: 270,18
|
270,70
En Düşük
268,78
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|2,88
|10.253.813
|% 20,00
|
|OZGYO
|1,35
|122.071.528
|% 16,38
|
|ISBTR
|25.656,50
|256.565
|% 15,00
|
|EDIP
|1,08
|8.907.605
|% 12,50
|
|AKENR
|0,74
|29.916.117
|% 10,45
|
|KLNMA
|39,44
|1.493.001
|% -14,96
|
|IEYHO
|0,43
|41.067.268
|% -6,52
|
|SELEC
|5,57
|4.462.958
|% -5,59
|
|HATEK
|5,42
|2.853.169
|% -4,91
|
|YATAS
|6,01
|13.949.703
|% -4,75
|
|THYAO
|13,30
|682.136.775
|% 2,39
|
|ASELS
|19,11
|219.999.116
|% 1,76
|
|PGSUS
|68,20
|167.129.991
|% 3,18
|
|OZGYO
|1,35
|122.071.528
|% 16,38
|
|KOZAA
|8,90
|102.300.344
|% 1,83
|
|IEYHO
|0,43
|41.067.268
|% -6,52
|
|OZGYO
|1,35
|122.071.528
|% 16,38
|
|THYAO
|13,30
|682.136.775
|% 2,39
|
|CEMAS
|1,20
|60.135.164
|% 9,09
|
|AKENR
|0,74
|29.916.117
|% 10,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3927
|7,4298
|% -0,07
|
|Frank
|5,7855
|5,8203
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5360
|1,5437
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.452
|1.453
|-2,39
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|1.803
|1.831
|5,00
|
|Tam
|1.794
|1.839
|3,69
|
|Yarım
|867
|890
|1,79
|
|Çeyrek
|435
|445
|0,89
|
|Gümüş.Ons
|16,73
|16,75
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,42
|62,42
|0,24
|