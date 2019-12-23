***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz pay senetleri, 2012 yılında MKK nezdinde kayden izlenmeye başlamış olup ilgili Kanun maddesi gereğince, pay senetlerinin hak sahibi bazında kaydileştirme süresi 31/12/2019 tarihinde sona erecektir. Pay senetlerini fiziken elinde bulunduran yatırımcıların sözkonusu pay senetlerini 31/12/2019 tarihine kadar şirketimize başvurarak kendi adlarına açılacak hesaplarda kaydileştirmeleri gerekmektedir.Ayrıntılı bilginin yatırımcı ilişkileri birimimizden bilgi edinilmesi mümkündür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804786BIST