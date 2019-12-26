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***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.12.2019 11:32
GÜNCEL HABERLER



***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
DAVUT SELÇUKİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Avukat YÖNETİM KURULU BAŞKANI 0.38 Bağımsız Üye Değil
EMİNE TÜNAY KAVASOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili YÖNETİM KURULU ÜYESİ 40.58 Bağımsız Üye Değil
NECATİ GELMEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat DENETLEME KURULU ÜYELİĞİ, YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ ÇEMTAŞ ÇELİK MAK.SAN.TİC.A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ(RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE KURUMSAL TÖNETİM KOMİTELERİ ÜYESİ),BURSA BETON SANAYİ A.Ş.'DE YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ 0.47 Bağımsız Üye Değil RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI
HÜRREM ARZU ÇAVUŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 12.06.2019 20.58 Bağımsız Üye Değil RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805278


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Riyal 1,5781 1,5860 % -0,01  
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Alış Satış %  
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Cumhuriyet 1.897 1.926 31,00  
Tam 1.886 1.934 6,03  
Yarım 912 935 2,92  
Çeyrek 457 468 1,46  
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