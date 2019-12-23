***KSTUR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
23.12.2019 16:55
***KSTUR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler KSTUR
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
KSTUR 1 KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDÜSTRISI A.S. E KEZIBAN AKPINAR 1.796,550
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804817
BIST
18:05112.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 998,44
|Açılış
|: 111.479
|
|Önceki Kapanış
|: 111.177
|
112.178
En Düşük
111.266
18:055,9495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0092
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9400
|
5,9510
En Düşük
5,9186
18:056,6040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0219
|Açılış
|: 6,5820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5760
|
6,6066
En Düşük
6,5706
18:05283,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 1,58
|Açılış
|: 283,83
|
|Önceki Kapanış
|: 282,24
|
284,02
En Düşük
282,11
BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|46,80
|26.593.301
|% 20,00
|
|IZMDC
|7,51
|98.032.731
|% 19,97
|
|IHLGM
|1,13
|369.132.765
|% 16,49
|
|QNBFL
|84,40
|5.687.992
|% 14,99
|
|ASUZU
|14,74
|134.549.342
|% 13,21
|
|INFO
|4,00
|3.433
|% -11,11
|
|UZERB
|2,72
|134.110
|% -9,93
|
|KRSTL
|1,57
|95.252.154
|% -6,55
|
|EUKYO
|1,65
|2.271.733
|% -6,25
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
|KOZAA
|9,98
|1.168.885.291
|% -1,48
|
|THYAO
|13,78
|567.510.249
|% 0,15
|
|KARSN
|1,64
|455.865.048
|% 2,50
|
|ALBRK
|1,52
|448.150.772
|% 12,59
|
|IHLGM
|1,13
|369.132.765
|% 16,49
|
|ALBRK
|1,52
|448.150.772
|% 12,59
|
|KARSN
|1,64
|455.865.048
|% 2,50
|
|EKGYO
|1,43
|208.241.746
|% 0,00
|
|IPEKE
|7,86
|1.224.800.242
|% -6,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6691
|7,7075
|% -0,43
|
|Frank
|6,0381
|6,0745
|% 0,19
|
|Riyal
|1,5806
|1,5885
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.483
|1.484
|5,72
|
|Altın Gr.
|284
|284
|1,65
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.870
|1.917
|6,86
|
|Yarım
|904
|927
|3,32
|
|Çeyrek
|453
|464
|1,66
|
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,41
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|0,05
|
|B. Petrol
|65,94
|65,94
|-0,20
|
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17:57XU050
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