***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.01.2020 13:52
***KUTPO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUTPO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808190
BIST
16:45112.957
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.544,41
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
113.387
En Düşük
112.451
16:455,9755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0033
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9785
En Düşük
5,9510
16:456,6678
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0190
|Açılış
|: 6,6710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6609
16:45301,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,48
|Açılış
|: 301,17
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
301,50
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|PAGYO
|7,09
|33.144.496
|% 17,58
|
|BRYAT
|66,90
|10.602.705
|% 16,65
|
|DERAS
|4,06
|82.403.998
|% 16,33
|
|DAGHL
|2,88
|15.604.792
|% 14,74
|
|HUBVC
|16,99
|85.319.847
|% 14,03
|
|IZMDC
|7,75
|2.258.377
|% -16,93
|
|IHGZT
|5,47
|650.399
|% -8,53
|
|INFO
|7,50
|9.039
|% -6,13
|
|EGCYH
|0,21
|132.344
|% -4,55
|
|YONGA
|7,76
|14.813
|% -4,55
|
|THYAO
|13,66
|1.700.676.090
|% 0,96
|
|ASELS
|22,16
|413.195.034
|% 0,36
|
|ALBRK
|1,59
|296.564.977
|% 4,61
|
|IPEKE
|9,20
|270.733.456
|% 0,33
|
|KRDMD
|2,64
|213.575.071
|% 1,93
|
|ALBRK
|1,59
|296.564.977
|% 4,61
|
|THYAO
|13,66
|1.700.676.090
|% 0,96
|
|EKGYO
|1,42
|133.832.529
|% 1,43
|
|KRDMD
|2,64
|213.575.071
|% 1,93
|
|DOHOL
|1,89
|138.417.058
|% 4,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8155
|7,8547
|% -0,31
|
|Frank
|6,1306
|6,1675
|% -0,16
|
|Riyal
|1,5879
|1,5959
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.568
|2,01
|
|Altın Gr.
|301
|301
|0,51
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.026
|-12,00
|
|Tam
|1.988
|2.038
|-11,37
|
|Yarım
|961
|986
|-5,50
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,75
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,20
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,01
|
|B. Petrol
|68,38
|68,38
|-0,53
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