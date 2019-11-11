***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KUTPO*** KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 39.916.800 20.215.765 79.291 -2.803.075 4.220.920 187.418.774 32.215.320 281.263.795 281.263.795Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-1.736.317 -1.736.317 -1.736.317Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-1.736.317 -1.736.317 -1.736.317Transferler27 200.416 32.014.904 -32.215.320Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-490.320 33.551.430 33.061.110 33.061.110Dönem Karı (Zararı)27 33.551.430 33.551.430 33.551.430Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-490.320 -490.320 -490.320Kar Payları-4.000.000 -4.000.000 -4.000.000Dönem Sonu Bakiyeler27 39.916.800 20.215.765 79.291 -3.293.395 4.421.336 213.697.361 33.551.430 308.588.588 308.588.588Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 39.916.800 20.215.765 79.291 -4.225.105 4.644.482 212.430.583 35.141.972 308.203.788 308.203.788Hatalara İlişkin Düzeltmeler27 35.141.972 -35.141.972Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.289.870 22.939.633 19.649.763 19.649.763Dönem Karı (Zararı)27 22.939.633 22.939.633 22.939.633Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.289.870 -3.289.870 -3.289.870Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)53.705 53.705 53.705Dönem Sonu Bakiyeler27 39.916.800 20.215.765 79.291 -7.514.975 4.644.482 247.626.260 22.939.633 327.907.256 327.907.256Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI25.751.507 16.034.660Dönem Karı (Zararı)22.939.633 33.551.430Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)22.939.633 33.551.430Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler27.969.855 26.532.583Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18,19 9.382.273 10.399.599Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.609.692 2.197.396Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 2.609.692 2.197.396Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.300.262 1.180.417Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 7.300.262 1.180.417Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.088.825 4.923.796Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -503.334 -474.753Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 2.872.110 273.788Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 -7.908.982 -1.410.161Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 8.629.031 6.534.922Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.297.963 9.422.354Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-709.160 -1.590.979Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -709.160 -1.590.979İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.879.306 -33.941.892Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -31.351.939 -19.675.998Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 1.628.710 274.775Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 3.267.478 -8.341.214Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 4.661.100Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -7.349.761 3.656.580Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,20 -3.709.908 3.040.287Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)19.369.747 -5.414.661İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.605.267 -7.481.661Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)106.071 -7.481.661Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.499.196Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları40.030.182 26.142.121Ödenen Faiz-2.368.776Alınan Faiz200.965Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -3.209.769 -517.820Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -8.700.130 -9.790.606YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.868.949 -18.829.723Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri435.174 788.823Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri435.174 788.823Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.648.329 -19.461.320Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.000.345 81.774Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.656.139 -239.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.163.871 4.919.463Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.983.558 4.919.463Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.180.313YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.718.687 2.124.400NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.718.687 2.124.400DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.555.251 13.772.398DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.273.938 15.896.798Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 15.273.938 6.555.251Ticari Alacaklar10 105.329.655 83.249.538İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-38 1.964.037 1.682.482İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar103.365.618 81.567.056Diğer Alacaklar11 1.141.457 2.677.292İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.141.457 2.677.292Stoklar13 145.329.965 148.597.443Peşin Ödenmiş Giderler15 1.516.329 6.162.246Diğer Dönen Varlıklar27 47.948 138.836ARA TOPLAM268.639.292 247.380.606TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR268.639.292 247.380.606DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 1.001 1.001Ticari Alacaklar10 849.054 206.263İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 849.054 206.263Diğer Alacaklar11 219.300 312.175İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 219.300 312.175Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 11.695.823 10.539.395Maddi Duran Varlıklar18 148.163.476 146.613.775Kullanım Hakkı Varlıkları13.142.217Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 118.742 172.655Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 118.742 172.655Peşin Ödenmiş Giderler15 1.411.875 1.427.058Ertelenmiş Vergi Varlığı36 9.249.479 7.250.721TOPLAM DURAN VARLIKLAR184.850.967 166.523.043TOPLAM VARLIKLAR453.490.259 413.903.649KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 3.749.299 1.983.558Ticari Borçlar10 38.923.454 54.182.197İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 13.621.412 22.853.777İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 25.302.042 31.328.420Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 9.940.464 7.441.268Diğer Borçlar11 2.485.600 5.620.335İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 2.485.600 5.620.335Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)37.340.059 17.970.312Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 291.246Kısa Vadeli Karşılıklar23 3.541.326 2.903.627Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23 1.528.839 1.381.354Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23 2.012.487 1.522.273ARA TOPLAM96.271.448 90.101.297TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER96.271.448 90.101.297UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 10.239.286Diğer Borçlar11 5.904.000 6.373.303İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11 5.904.000 5.904.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar469.303Uzun Vadeli Karşılıklar25 13.168.269 9.225.261Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 13.168.269 9.225.261TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.311.555 15.598.564TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER125.583.003 105.699.861ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar327.907.256 308.203.788Ödenmiş Sermaye28 39.916.800 39.916.800Sermaye Düzeltme Farkları28 20.215.765 20.215.765Paylara İlişkin Primler (İskontolar)28 79.291 79.291Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)28 -7.514.975 -4.225.105Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler28 4.644.482 4.644.482Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28 247.626.260 212.430.583Net Dönem Karı veya Zararı37 22.939.633 35.141.972TOPLAM ÖZKAYNAKLAR28 327.907.256 308.203.788TOPLAM KAYNAKLAR453.490.259 413.903.649Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 271.646.298 282.302.978 77.429.358 85.467.143Satışların Maliyeti29 -159.990.247 -185.708.898 -47.545.690 -60.776.211TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)111.656.051 96.594.080 29.883.668 24.690.932BRÜT KAR (ZARAR)111.656.051 96.594.080 29.883.668 24.690.932Genel Yönetim Giderleri30 -20.887.476 -17.340.203 -7.358.389 -6.870.639Pazarlama Giderleri30 -63.259.410 -62.551.163 -22.719.737 -22.503.950Araştırma ve Geliştirme Giderleri30 -5.635.490 -3.895.041 -2.096.309 -1.435.896Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 34.860.238 46.706.136 14.624.658 24.334.742Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -25.127.147 -24.034.060 -8.133.765 -9.467.592ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)31.606.766 35.479.749 4.200.126 8.747.597Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler709.160 1.590.979 325.790 291.817FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)32.315.926 37.070.728 4.525.916 9.039.414Finansman Gelirleri967.080 7.370.908 344.999 5.328.370Finansman Giderleri-4.045.410 -1.467.852 -1.644.991 -287.066SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)29.237.596 42.973.784 3.225.924 14.080.718Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.297.963 -9.422.354 -996.548 -3.304.797Dönem Vergi (Gideri) Geliri-7.368.809 -9.025.348 -341.041 -2.904.471Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.070.846 -397.006 -655.507 -400.326SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)22.939.633 33.551.430 2.229.376 10.775.921DÖNEM KARI (ZARARI)22.939.633 33.551.430 2.229.376 10.775.921Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları22.939.633 33.551.430 2.229.376 10.775.921Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.289.871 -490.320 -930.470 -703.545Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.217.783 -628.615 -1.192.910 -901.980Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler927.912 138.295 262.440 198.435Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri927.912 138.295 262.440 198.435Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.289.871 -490.320 -930.470 -703.545TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.649.762 33.061.110 1.298.906 10.072.376Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları19.649.762 33.061.110 1.298.906 10.072.376http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798230BIST