***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***LIDFA*** LİDER FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler14 30.000 0 0 0 33.446 -990 -532 0 0 0 0 0 48.254 22.571 0 0 132.749TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22 0 0 -22Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22 0 0 -22Yeni Bakiye14 30.000 0 0 0 33.446 -990 -532 0 0 0 0 0 48.254 22.549 0 0 132.727Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -295 0 0 0 0 0 0 0 0 19.093 0 18.798Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.624 -25.224 0 0 -9.600Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.600 0 0 -9.600Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.624 -15.624 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler14 30.000 0 0 0 33.446 -1.285 -532 0 0 0 0 0 63.878 -2.675 19.093 0 141.925Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler14 45.000 0 0 0 47.100 -1.591 -532 0 0 0 0 0 48.878 17.217 0 0 156.072TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye14 45.000 0 0 0 47.100 -1.591 -532 0 0 0 0 0 48.878 17.217 0 0 156.072Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 272 0 0 0 0 0 0 0 0 12.374 0 12.646Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 -2.758 0 0 0 0 0 0 0 2.758 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.217 -17.217 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.214 -17.217 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler14 45.000 0 0 0 44.342 -1.319 -532 0 0 0 0 0 68.853 0 12.374 0 168.718Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ15 163.291 220.098 100.420 83.947FAKTORİNG GELİRLERİ163.291 220.098 100.420 83.947Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler156.189 213.704 95.909 81.672İskontolu155.028 212.536 95.404 81.124Diğer1.161 1.168 505 548Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar7.102 6.394 4.511 2.275İskontolu6.127 6.112 3.636 2.129Diğer975 282 875 146FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0 0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)18 -132.171 -187.618 -84.661 -79.487Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-113.432 -134.191 -73.103 -60.080Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-7.412 -2.980 -5.483 -1.008İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-8.991 -47.013 -4.531 -17.138Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-2.336 -3.434 -1.544 -1.261BRÜT KAR (ZARAR)31.120 32.480 15.759 4.460ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)16 -37.189 -40.174 -24.696 -14.059Personel Giderleri-23.438 -25.345 -15.709 -8.879Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-1.119 -761 -651 -330Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-11.473 -13.324 -7.508 -4.619Diğer-1.159 -744 -828 -231BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)-6.069 -7.694 -8.937 -9.599DİĞER FAALİYET GELİRLERİ17 46.094 80.061 29.724 42.814Bankalardan Alınan Faizler192 109 134 59Menkul Değerlerden Alınan Faizler1.674 801 992 801Temettü Gelirleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 0 0 0Kambiyo İşlemleri Karı10.024 42.849 5.630 30.764Diğer34.204 36.302 22.968 11.190KARŞILIK GİDERLERİ19 -4.968 -1.691 -3.605 -586Özel Karşılıklar-4.968 -1.691 -3.605 -586Beklenen Zarar Karşılıkları0 0 0 0Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer0 0 0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)20 -17.248 -46.122 -7.770 -30.986Menkul Değerler Değer Düşüş GideriDuran Varlıklar Değer Düşüş GiderleriSermaye Piyasası İşlemleri ZararıTürev Finansal İşlemlerden ZararKambiyo İşlemleri Zararı-9.798 -41.252 -5.651 -29.767Diğer-7.450 -4.870 -2.119 -1.219NET FAALİYET KARI (ZARARI)17.809 24.554 9.412 1.643BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.809 24.554 9.412 1.643SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)7 -5.435 -5.461 -1.035 -312Cari Vergi Karşılığı-4.653 -6.330 -1.587 -815Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi-782 869 552 503SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)12.374 19.093 8.377 1.331DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI12.374 19.093 8.377 1.331Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları12.374 19.093 8.377 1.331Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı23.842 29.339Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri156.189 213.687Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-127.767 -175.585Alınan Ücret ve Komisyonlar7.102 6.394Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar4 3.373 879Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-24.358 -24.722Ödenen Vergiler7 -3.570 -7.377Diğer12.873 16.063Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim4.619 59.577Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış112.647 51.787Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış8.366 5.270Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)-1.089 3.227Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)16.339 225Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-127.428 5.383Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-4.216 -6.315Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı28.461 88.916YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller5 -353 -2.441Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller5 270Diğer6 -362Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-83 -2.803FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit143.619 449.431Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-193.866 -482.509Temettü Ödemeleri-9.600Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-50.247 -42.678Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-21.869 43.435Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar23.084 8.618Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.4 1.215 52.053Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)12.374 19.093DİĞER KAPSAMLI GELİRLER272 -295Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar272 -295Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)340 -369Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-68 74Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.646 18.798Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 1.215 1.215 23.084 23.084GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)655.605 3.472 659.077 769.223 5.931 775.154Faktoring Alacakları4 653.967 3.472 657.439 769.123 5.931 775.054İskontolu Faktoring Alacakları (Net)638.149 3.472 641.621 755.003 5.765 760.768Diğer Faktoring Alacakları15.818 0 15.818 14.120 166 14.286Finansman Kredileri0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0Takipteki Alacaklar4 31.602 31.602 28.469 28.469Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-29.964 -29.964 -28.369 -28.369ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5 68.330 68.330 68.667 68.667MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)6 378 378 772 772YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI7 29 29 427 427ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI7 4.346 4.346 5.180 5.180DİĞER AKTİFLER8 118.013 25 118.038 122.088 16 122.104ARA TOPLAM847.916 3.497 851.413 989.441 5.947 995.388SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)564 564 818 818Satış Amaçlı9 564 564 818 818Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI848.480 3.497 851.977 990.259 5.947 996.206YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER10 586.792 3.072 589.864 709.385 3.888 713.273FAKTORİNG BORÇLARI4 1.637 1.637 2.726 2.726KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR13 38.340 38.340 22.001 22.001İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)10 42.520 42.520 92.382 92.382GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0KARŞILIKLAR11 6.836 6.836 6.294 6.294Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı6.554 6.554 6.242 6.242Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer Karşılıklar282 282 52 52CARİ VERGİ BORCU7 1.516 1.516 23 23ERTELENMİŞ VERGİ BORCU16 16 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER12 2.483 47 2.530 3.435 3.435ARA TOPLAM680.140 3.119 683.259 836.246 3.888 840.134SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR168.718 168.718 156.072 156.072Ödenmiş Sermaye14 45.000 45.000 45.000 45.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler42.491 42.491 44.977 44.977Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0Kar Yedekleri68.853 68.853 48.878 48.878Yasal Yedekler12.303 12.303 11.309 11.309Statü Yedekleri0 0 0 0Olağanüstü Yedekler56.550 56.550 37.569 37.569Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0Kar veya Zarar12.374 12.374 17.217 17.217Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 -2.675 -2.675Dönem Net Kâr veya Zararı12.374 12.374 19.892 19.892Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI848.858 3.119 851.977 992.318 3.888 996.206Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 4.268 4.268RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ138.162 96 138.258 172.114 661 172.775ALINAN TEMİNATLAR22.1 11.719.053 11.719.053 10.599.654 10.599.654VERİLEN TEMİNATLAR22.2 163.992 163.992 167.554 167.554TAAHHÜTLER0 0Cayılamaz Taahhütler0 0Cayılabilir Taahhütler0 0Kiralama Taahhütleri0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0Diğer0 0EMANET KIYMETLER22.3 729.513 23.670 753.183 861.982 26.855 888.837NAZIM HESAPLAR TOPLAMI12.750.720 23.766 12.774.486 11.805.572 27.516 11.833.088http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798119BIST