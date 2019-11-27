***LINK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***LINK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [LINK]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıLİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiAçma (Reactivation)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi27/11/2019Sıra Açma Başlangıç Tarihi27/11/2019Sıra Açma Saati11:45AçıklamalarLINK.E pay sırası, ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 11:45'te işleme açılacak, sırada 11:45-11:55 saatleri arasında açılış seansı yapılacak ve 12:00'dan itibaren Sürekli İşlem bölümünde yeniden işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800591BIST