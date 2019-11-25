***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.11.2019 10:22
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LINK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800246
BIST
14:25105.824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -764,72
|Açılış
|: 107.193
|
|Önceki Kapanış
|: 106.588
|
107.846
En Düşük
105.779
14:255,7477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0340
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7516
En Düşük
5,7003
14:256,3323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0326
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3363
En Düşük
6,2911
14:25269,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,78
|Açılış
|: 269,39
|
|Önceki Kapanış
|: 268,63
|
269,86
En Düşük
267,39
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|14,48
|10.457.514
|% 19,97
|
|VAKFN
|2,67
|52.657.678
|% 19,73
|
|MTRYO
|2,34
|4.468.343
|% 14,71
|
|OZBAL
|1,71
|7.887.149
|% 14,00
|
|ESCOM
|1,19
|22.837.933
|% 13,33
|
|EGCYH
|0,10
|71.347
|% -9,09
|
|OYLUM
|4,31
|4.882.441
|% -5,69
|
|ISBTR
|22.589,80
|225.909
|% -4,89
|
|RYGYO
|2,39
|2.303.005
|% -4,78
|
|IEYHO
|0,40
|35.467.313
|% -4,76
|
|SMART
|4,05
|15.087.391
|% -3,80
|
|KFEIN
|8,96
|13.080.097
|% -0,78
|
|HUBVC
|10,65
|11.835.667
|% -2,92
|
|NATEN
|12,37
|11.824.696
|% -4,11
|
|AGHOL
|16,02
|9.669.163
|% -1,54
|
|MARKA
|1,03
|4.500.420
|% 0,00
|
|SMART
|4,05
|15.087.391
|% -3,80
|
|DERAS
|2,44
|8.011.577
|% -1,61
|
|MTRYO
|2,34
|4.468.343
|% 14,71
|
|PEKGY
|3,20
|5.691.658
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3789
|7,4159
|% 0,91
|
|Frank
|5,7368
|5,7713
|% 0,54
|
|Riyal
|1,5277
|1,5354
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.458
|-4,07
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,79
|
|Cumhuriyet
|1.788
|1.815
|1,00
|
|Tam
|1.780
|1.824
|0,77
|
|Yarım
|860
|882
|0,37
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,19
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,89
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,00
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|B. Petrol
|62,41
|62,41
|0,04
|
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