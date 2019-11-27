***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.11.2019 12:38
***LINK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LINK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800603
BIST
13:17105.818
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -165,56
|Açılış
|: 105.936
|
|Önceki Kapanış
|: 105.983
|
106.366
En Düşük
105.395
13:175,7637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 5,7540
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7500
|
5,7740
En Düşük
5,7499
13:176,3444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0104
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3586
En Düşük
6,3350
13:17270,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,73
|Açılış
|: 270,14
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,05
En Düşük
269,80
BIST En Aktif Hisseler
|UNYEC
|3,92
|26.949.858
|% 16,32
|
|LINK
|17,40
|8.517.760
|% 15,61
|
|ASUZU
|12,30
|56.577.428
|% 13,99
|
|FRIGO
|12,27
|291.265
|% 9,95
|
|EKIZ
|0,52
|18.185
|% 8,33
|
|UZERB
|1,61
|7.217
|% -8,00
|
|ORMA
|2,60
|8.028
|% -7,80
|
|ETILR
|2,70
|8.430
|% -6,90
|
|IHYAY
|0,84
|24.055.527
|% -6,67
|
|VAKFN
|2,54
|12.708.532
|% -6,27
|
|THYAO
|13,60
|692.902.977
|% -1,02
|
|SISE
|4,90
|219.516.644
|% 1,03
|
|GARAN
|9,99
|146.630.731
|% -0,20
|
|KRDMD
|2,34
|141.456.405
|% 0,50
|
|ASELS
|18,72
|136.262.500
|% -0,64
|
|KRDMD
|2,34
|141.456.405
|% 0,50
|
|EKGYO
|1,48
|77.895.484
|% 0,00
|
|THYAO
|13,60
|692.902.977
|% -1,02
|
|KARSN
|1,41
|64.171.387
|% 2,17
|
|IHLAS
|0,64
|28.690.328
|% 3,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3897
|7,4267
|% 0,01
|
|Frank
|5,7491
|5,7838
|% -0,10
|
|Riyal
|1,5315
|1,5392
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.459
|-3,84
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.819
|6,00
|
|Tam
|1.783
|1.828
|5,32
|
|Yarım
|862
|884
|2,58
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,28
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,05
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,31
|63,31
|0,10
|