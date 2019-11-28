***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









ı Kurulu Bülteninde ilan edilmiştir.SPK'nın anılan başvurumuzla ilgili 28.11.2019 tarih ve 14952 sayılı yazısı ve ekinde yer alan onaylanmış Duyuru Metni Şirketimiz tarafından teslim alınmıştır.SPK tarafından onaylanan Duyuru Metni yanında, SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Birleşmeye ilişkin diğer dökümanlar açıklamamız ekinde kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Link SPK Onay Yazısı.pdf - DiğerEK: 2 Link SPK Onaylı Duyuru Metni-1.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800874BIST