***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.11.2019 19:43
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Birleşme işlemlerine ilişkin dökümanlar
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.11.2019
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2019
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Link Holding A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019 686.403,75 686.403,75
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027 1.072.660 1.072.660
C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 3.740.936,25 3.740.936,25
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 5.500.000 TL 0 TL 0 TL 5.500.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 06.11.2019
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 28.11.2019
Ek Açıklamalar
Şirketimiz ortaklarından Link Holding A.Ş.'ni devralma suretiyle birleşme işlemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na 06.11.2019 tarihinde yapılan duyuru metninin onaylanması talebimize istinaden SPK'nun 28.11.2019 tarihli toplantısında talebimizin olumlu karşılanmasına karar verilmiş olup, alınan Kurul kararı 28.11.2019 tarih ve 2019/64 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde ilan edilmiştir.
SPK'nın anılan başvurumuzla ilgili 28.11.2019 tarih ve 14952 sayılı yazısı ve ekinde yer alan onaylanmış Duyuru Metni Şirketimiz tarafından teslim alınmıştır.
SPK tarafından onaylanan Duyuru Metni yanında, SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Birleşmeye ilişkin diğer dökümanlar açıklamamız ekinde kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Link Birleşmeye İlişkin Uzman Kuruluş Raporu.pdf - Uzman Kuruluş Raporu
EK: 2 Link Birleşme Raporu.pdf - Birleşme Raporu
EK: 3 Link Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 4 Link Birleşme Sonrası Tahmini Açılış Bilançosu.pdf - Tahmini Açılış Bilançosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800876
BIST