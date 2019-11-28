***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Birleşme işlemlerine ilişkin dökümanlarYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.11.2019Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2019Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviLink Holding A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019 686.403,75 686.403,75B Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027 1.072.660 1.072.660C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 3.740.936,25 3.740.936,25Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 5.500.000 TL 0 TL 0 TL 5.500.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 06.11.2019Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 28.11.2019Ek AçıklamalarŞirketimiz ortaklarından Link Holding A.Ş.'ni devralma suretiyle birleşme işlemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na 06.11.2019 tarihinde yapılan duyuru metninin onaylanması talebimize istinaden SPK'nun 28.11.2019 tarihli toplantısında talebimizin olumlu karşılanmasına karar verilmiş olup, alınan Kurul kararı 28.11.2019 tarih ve 2019/64 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde ilan edilmiştir.SPK'nın anılan başvurumuzla ilgili 28.11.2019 tarih ve 14952 sayılı yazısı ve ekinde yer alan onaylanmış Duyuru Metni Şirketimiz tarafından teslim alınmıştır.SPK tarafından onaylanan Duyuru Metni yanında, SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Birleşmeye ilişkin diğer dökümanlar açıklamamız ekinde kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Link Bilgisayar Bağımsız Denetim Raporu 2016.pdf - DiğerEK: 2 Link Bilgisayar Bağımsız Denetim Raporu 2017.pdf - DiğerEK: 3 Link Bilgisayar Bağımsız Denetim Raporu 2018.pdf - DiğerEK: 4 Link Bilgisayar Bağımsız Denetim Raporu 30062019.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800880BIST