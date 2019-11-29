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***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.11.2019 15:57
GÜNCEL HABERLER



***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimiz ve Link Holding A.Ş. tarafından yapılan ortaklara inceleme hakkı duyurusu hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.11.2019
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2019
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Link Holding A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019 686.403,75 686.403,75
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027 1.072.660 1.072.660
C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 3.740.936,25 3.740.936,25
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 5.500.000 TL 0 TL 0 TL 5.500.000 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 06.11.2019
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 28.11.2019

Ek Açıklamalar
Türk Ticaret Kanununun 149 uncu maddesi çerçevesinde Şirketimiz ve Link Holding A.Ş. tarafından yapılan ortaklara inceleme hakkı duyurusu 29.11.2019 tarih ve 9962 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış olup, ilanın bir örneği ekte verilmektedir.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 LİNK-TTK 149 TTSG.pdf - Diğer






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800982


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Cumhuriyet 1.787 1.814 -3,00  
Tam 1.780 1.824 -2,77  
Yarım 860 882 -1,34  
Çeyrek 431 441 -0,67  
Gümüş.Ons 16,89 16,91 -0,02  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 -0,01  
B. Petrol 62,92 62,92 -0,36  
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