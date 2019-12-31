***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.12.2019 14:45
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Birleşme işlemine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının sonucu hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.11.2019
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2019
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Link Holding A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019 686.403,75 686.403,75
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027 1.072.660 1.072.660
C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 3.740.936,25 3.740.936,25
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 5.500.000 TL 0 TL 0 TL 5.500.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 06.11.2019
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 28.11.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.12.2019
Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Link Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ve bu kapsamda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi"nin onaylanmasına Toplantıya katılan oy hakkını haiz payların tamamının kabul oyu ile oybirliğiyle karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806122
BIST