***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Birleşme işlemine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının sonucu hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.11.2019Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2019Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviLink Holding A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00019 686.403,75 686.403,75B Grubu, İşlem Görmüyor, TRELINK00027 1.072.660 1.072.660C Grubu, LINK, TRALINKW91U8 3.740.936,25 3.740.936,25Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 5.500.000 TL 0 TL 0 TL 5.500.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 06.11.2019Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 28.11.2019Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.12.2019Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Link Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ve bu kapsamda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi"nin onaylanmasına Toplantıya katılan oy hakkını haiz payların tamamının kabul oyu ile oybirliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806122BIST