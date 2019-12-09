***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul çağrısının Ticaret Sicil Gazetesinde ilanı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 02.12.2019Genel Kurul Tarihi 31.12.2019Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.12.2019Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Kısıklı Caddesi No:2 Ak İş Merkezi A Blok K:2 AltunizadeGündem Maddeleri1 - 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - 2. Gündemin 3 üncü maddesinde görüşülecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 136 ve devamı ilgili maddeleri 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 18 ila 20 nci maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 23 ve 24 üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2 sayılı Tebliğ) ile II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1 sayılı Tebliğ) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 301456 sicil numarası ile kayıtlı 250.000 TL sermayeli Link Holding Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devralınması ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak ekteki hususlarda Genel Kurula bilgi verilmesi:3 - 3. TTK'nın 136 ve devamı ilgili maddeleri Kurumlar Vergisi Kanununun 18 ila 20 nci maddeleri, SPKn'nun 23 ve 24 üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, SPK'nın II-23.2 ve II-23.1 sayılı Tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 301456 sicil numarası ile kayıtlı, 250.000 TL sermayeli Link Holding Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devralınması ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi"nin ve "Birleşme" işleminin Genel Kurulun onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.4 - 4. Gündemin 3 üncü maddesinde "Birleşme" işlemi Genel Kurul tarafından onaylanmasına rağmen olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleten pay sahiplerimizin sahibi olduğu payların miktarının Şirketimiz ödenmiş sermayesinin %5'i oranındaki üst sınırı aştığının belirlenmesi durumunda, "Birleşme" işleminin gerçekleştirilmeyerek Birleşme'den vazgeçilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması ve karara bağlanması.5 - 5. Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriBirleşmeÖnemli Nitelikte İşlemGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Link Bilgisayar-GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Link Bilgisayar-Ortaklara GK Çağrı Metni.pdf - İlan MetniEK: 3 Link Bilgisayar-GK Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Link Bilgisayar-GK Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarGenel Kurul Çağrısı 09.12.2019 (bugün) tarihinde 9968 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802706BIST