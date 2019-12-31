***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.12.2019 14:38
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 31.12.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantı sonucu hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 02.12.2019
Genel Kurul Tarihi 31.12.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.12.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Kısıklı Caddesi No:2 Ak İş Merkezi A Blok K:2 Altunizade
Gündem Maddeleri
1 - 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - 2. Gündemin 3 üncü maddesinde görüşülecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 136 ve devamı ilgili maddeleri 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 18 ila 20 nci maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 23 ve 24 üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2 sayılı Tebliğ) ile II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1 sayılı Tebliğ) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 301456 sicil numarası ile kayıtlı 250.000 TL sermayeli Link Holding Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devralınması ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak ekteki hususlarda Genel Kurula bilgi verilmesi:
3 - 3. TTK'nın 136 ve devamı ilgili maddeleri Kurumlar Vergisi Kanununun 18 ila 20 nci maddeleri, SPKn'nun 23 ve 24 üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, SPK'nın II-23.2 ve II-23.1 sayılı Tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 301456 sicil numarası ile kayıtlı, 250.000 TL sermayeli Link Holding Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devralınması ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi"nin ve "Birleşme" işleminin Genel Kurulun onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
4 - 4. Gündemin 3 üncü maddesinde "Birleşme" işlemi Genel Kurul tarafından onaylanmasına rağmen olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağına işleten pay sahiplerimizin sahibi olduğu payların miktarının Şirketimiz ödenmiş sermayesinin %5'i oranındaki üst sınırı aştığının belirlenmesi durumunda, "Birleşme" işleminin gerçekleştirilmeyerek Birleşme'den vazgeçilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması ve karara bağlanması.
5 - 5. Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Birleşme
Önemli Nitelikte İşlem
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Link Bilgisayar-GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Link Bilgisayar-Ortaklara GK Çağrı Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3 Link Bilgisayar-GK Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Link Bilgisayar-GK Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 31.12.2019 tarihinde (bugün) "Kısıklı Cad. No:2 Ak İş Merkezi A Blok K:2 Altunizade, Üsküdar, İstanbul" adresinde saat:11:00'de yapılmış olup Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Birleşme Kabul edildi
Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Link Bilgisayar Olağanüstü GK Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Link Bilgisayar Olağanüstü GK Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806119
BIST