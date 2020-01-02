***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimizin 31.12.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 3 üncü gündem maddesinde görüşülerek toplantıya katılan pay sahiplerimizin oybirliğiyle onaylanan önemli nitelikteki işlemlerden olan Link Holding A.Ş.'ni devralmak suretiyle "Birleşme" işlemine ve Birleşme Sözleşmesine olumsuz oy veren ve ayrılma hakkını kullanabilmek için gerekli muhalefet şerhini Toplantı Tutanağına işleten pay sahibimiz bulunmadığından, ayrılma hakkı kullanımı ile ilgili herhangi bir süreç yürütülmeyecektir.İptal Edilen SüreçAyrılma Hakkı Kullanımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806766BIST