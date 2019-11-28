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***LKMNH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme

28.11.2019 16:59
GÜNCEL HABERLER



***LKMNH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )

Özet Bilgi Hak Kullanım
İlgili Şirketler LKMNH

Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. TRELKMH00013 LKMNH Nakit Temettü Ödeme 4,25 5 28/11/2019 TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800827


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOKTA 33,00 240.342 % 17,44  
SMART 5,46 187.823.178 % 16,17  
UTPYA 4,75 59.294.869 % 16,14  
ALCAR 48,92 22.547.918 % 15,11  
QNBFB 28,10 40.268.734 % 14,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4199 7,4571 % -0,20  
Frank 5,7490 5,7836 % -0,16  
Riyal 1,5333 1,5410 % -0,19  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.455 1.455 0,30  
Gümüş.Ons 16,91 16,95 -0,02  
Gümüş Gr. 3,14 3,14 -0,01  
B. Petrol 62,98 62,98 -0,03  
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