***LKMNH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
28.11.2019 16:59
***LKMNH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım
İlgili Şirketler LKMNH
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. TRELKMH00013 LKMNH Nakit Temettü Ödeme 4,25 5 28/11/2019 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800827
BIST
18:05107.126
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 1.282,01
|Açılış
|: 106.085
|
|Önceki Kapanış
|: 105.844
|
107.213
En Düşük
106.016
18:055,7674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0108
|Açılış
|: 5,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7839
En Düşük
5,7608
18:056,3521
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0046
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3420
|
6,3721
En Düşük
6,3454
18:05269,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,45
|Açılış
|: 269,90
|
|Önceki Kapanış
|: 270,31
|
271,04
En Düşük
269,76
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|33,00
|240.342
|% 17,44
|
|SMART
|5,46
|187.823.178
|% 16,17
|
|UTPYA
|4,75
|59.294.869
|% 16,14
|
|ALCAR
|48,92
|22.547.918
|% 15,11
|
|QNBFB
|28,10
|40.268.734
|% 14,98
|
|VAKFN
|2,04
|32.352.802
|% -19,69
|
|EGCYH
|0,10
|19.488
|% -9,09
|
|UZERB
|1,47
|7.690
|% -8,70
|
|CEOEM
|8,61
|24.703.000
|% -7,32
|
|OLMIP
|7,15
|683.216
|% -7,02
|
|THYAO
|13,82
|1.422.172.691
|% 1,84
|
|ASELS
|18,82
|430.053.134
|% 0,97
|
|PETKM
|3,62
|412.877.955
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,38
|298.501.969
|% 2,15
|
|SISE
|4,99
|229.586.608
|% 2,46
|
|KRDMD
|2,38
|298.501.969
|% 2,15
|
|PETKM
|3,62
|412.877.955
|% 0,56
|
|THYAO
|13,82
|1.422.172.691
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,48
|100.957.964
|% 0,68
|
|TRKCM
|3,25
|178.784.569
|% 2,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4199
|7,4571
|% -0,20
|
|Frank
|5,7490
|5,7836
|% -0,16
|
|Riyal
|1,5333
|1,5410
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.455
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,95
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,98
|62,98
|-0,03
|
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