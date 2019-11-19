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***LTC*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.11.2019 11:17
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***LTC*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İşletme Adı LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
Merkez Adresi ESENTEPE MAHALLESİ BÜYÜKDERE CADDESİ NO:201 LEVENT LOFT REZİDANS A BLOK DAİRE:118 ŞİŞLİ - İSTANBUL
İnternet Adresi www.letvencapital.com

Elektronik Posta Adresi
E-posta
kamil.kilic@letvencapital.com

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
ESENTEPE MAHALLESİ BÜYÜKDERE CADDESİ NO:201 LEVENT LOFT REZİDANS A BLOK DAİRE:118 ŞİŞLİ - İSTANBUL 2122705507

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirketin ana faaliyet konusu, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurul'undan gerekli izin ve / veya yetki belgelerini almak kaydıyla kolektif portföy yöneticiliği ve kurucusu veya yöneticisi olduğu yatırım fonlarının katılma paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetlerinde bulunabilir.

Şirketin Süresi Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır.
Faaliyet Durumu Sermaye Piyasası Kurulundan Faaliyet Yetki Belgesi alınmıştır.

Yetki Belgeleri
Yetki Belgesi Türü Tarihi Numarası
Sermaye Piyasası Kurulu Faaliyet Yetki Belgesi 24.09.2019 GSPYŞ/PY.3/1217

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 5.000.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 1.200.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
KAMİL KILIÇ 660000 TRY 55
TEVFİK BAŞKAYA 270000 TRY 22,5
UĞUR DURUKAN 270000 TRY 22,5
TOPLAM 1200000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799610


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Tam 1.784 1.828 -6,88  
Yarım 862 884 -3,33  
Çeyrek 432 442 -1,66  
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