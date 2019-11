***LTC*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***LTC*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİşletme Adı LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİMerkez Adresi ESENTEPE MAHALLESİ BÜYÜKDERE CADDESİ NO:201 LEVENT LOFT REZİDANS A BLOK DAİRE:118 ŞİŞLİ - İSTANBULİnternet Adresi www.letvencapital.comElektronik Posta AdresiE-postakamil.kilic@letvencapital.comİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksESENTEPE MAHALLESİ BÜYÜKDERE CADDESİ NO:201 LEVENT LOFT REZİDANS A BLOK DAİRE:118 ŞİŞLİ - İSTANBUL 2122705507Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirketin ana faaliyet konusu, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir.Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurul'undan gerekli izin ve / veya yetki belgelerini almak kaydıyla kolektif portföy yöneticiliği ve kurucusu veya yöneticisi olduğu yatırım fonlarının katılma paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetlerinde bulunabilir.Şirketin Süresi Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır.Faaliyet Durumu Sermaye Piyasası Kurulundan Faaliyet Yetki Belgesi alınmıştır.Yetki BelgeleriYetki Belgesi Türü Tarihi NumarasıSermaye Piyasası Kurulu Faaliyet Yetki Belgesi 24.09.2019 GSPYŞ/PY.3/1217Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriKayıtlı Sermaye Tavanı 5.000.000Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 1.200.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)KAMİL KILIÇ 660000 TRY 55TEVFİK BAŞKAYA 270000 TRY 22,5UĞUR DURUKAN 270000 TRY 22,5TOPLAM 1200000 TRY 100