***LUKSK* *KORDS* *EGGUB* *BASCM* *TUPRS* *BTCIM* *SNGYO* *SANEL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***LUKSK******KORDS******EGGUB******BASCM******TUPRS******BTCIM******SNGYO******SANEL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler BASCM, BTCIM, EGGUB, KORDS, LUKSK, SANEL, SNGYO, TUPRSSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **BASCM 1 BASTAS BASKENT ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. E ABBAS CERAN 2.689,400BTCIM 2 BATIÇIM BATI ANADOLU ÇIMENTO SANAYII A.S. E EMINE NURHAN YURTMAN 27,565EGGUB 3 EGE GÜBRE SANAYII A.S. E FATMA GÜLGÜN ÜNAL 15.593,655KORDS 4 KORDSA TEKNIK TEKSTIL A.S. E FATMA GÜLGÜN ÜNAL 38.666,667LUKSK 5 LÜKS KADIFE TICARET VE SANAYI A.S. E HALIL YILDIRIM 132,900LUKSK 6 LÜKS KADIFE TICARET VE SANAYI A.S. E MUSTAFA MAMAK 87,540LUKSK 7 LÜKS KADIFE TICARET VE SANAYI A.S. E NAYIM TALAT SENLER 87,480LUKSK 8 LÜKS KADIFE TICARET VE SANAYI A.S. E NECATI YIRMIDOKUZ 84,480LUKSK 9 LÜKS KADIFE TICARET VE SANAYI A.S. E VAHIT AKSOY 58,920SANEL 10 SAN EL MÜHENDISLIK ELEKTRIK TAAHHÜT SANAYI VE TICARET A.S. E BÜSRA YILDIRIM 313.349,000SNGYO 11 SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E YUSUF KÜRSAD UZAL 28,000TUPRS 12 TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. E YUSUF KÜRSAD UZAL 2.000,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793337BIST