***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.10.2019 15:53
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791838
BIST
16:43100.572
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -1.287,03
|Açılış
|: 102.147
|
|Önceki Kapanış
|: 101.859
|
102.603
En Düşük
100.549
16:435,8492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0178
|Açılış
|: 5,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8496
En Düşük
5,8186
16:436,4242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0331
|Açılış
|: 6,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,4262
En Düşük
6,3744
16:43283,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,08
|Açılış
|: 283,37
|
|Önceki Kapanış
|: 282,26
|
283,61
En Düşük
281,62