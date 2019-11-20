***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MAALT*** MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAntalya'da bulunan Talya Otelimizin yeniden yapım sürecine ilişkin olarak en son 24.10.2019 tarihinde açıklanan faaliyet raporumuzda Muratpaşa Belediye Başkanlığı'na mahkeme kararı ve daha önce kesinleşen 1/5000 ölçekli İmar Planı ile uyumlu olarak sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin onaylanarak askıya çıktığı belirtilmiştir. Henüz şirketimize tebliğ edilmemiş olmakla birlikte, Muratpaşa Belediye Başkanlığı tarafından askı süresinde yapılan itirazların reddinin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclisi tarafından da onandığı bilgisi açıklanmış ve bu çerçevede 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı kesinleşmiştir.Meclis kararının yayınlanması ve ilgili kurumlara tebliğini takiben, Talya Otelimizin bulunduğu alan ile ilgili idari süreçlerin sonraki aşaması olan imar uygulaması çalışmalarına başlanabilecek olup imar uygulaması, ruhsat ve izinlerin alınması gibi ilgili bütün idari işlem ve süreçlerin tamamlanmasından sonra yatırım çalışmalarına başlanabilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799863BIST