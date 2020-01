***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.920.000Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiNama 1 TRY 2920000 TRY 100 YOK İşlevanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Abdelrazek Mohamed Mohamed Elhefnawi GOMAA 467500 TRY 16,01027Mohamed Abdelkarim Mohamed ABOUMOSTAFA 795625 TRY 27,24743Suleiman Ahmed Suleiman ABU TAYEH 350625 TRY 12,00771Bilal D.R. KHALAF 584375 TRY 20,01284Ayman GHONEAM 371250 TRY 12,71404Mustafa SAK 175313 TRY 6,00387Abdullah SELMANOĞLU 175312 TRY 6,00384TOPLAM 2920000 TRY 100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813698BIST