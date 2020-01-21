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***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.01.2020 11:07
GÜNCEL HABERLER



***MAP*** MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.920.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 2920000 TRY 100 YOK İşlevanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Abdelrazek Mohamed Mohamed Elhefnawi GOMAA 467500 TRY 16,01027
Mohamed Abdelkarim Mohamed ABOUMOSTAFA 795625 TRY 27,24743
Suleiman Ahmed Suleiman ABU TAYEH 350625 TRY 12,00771
Bilal D.R. KHALAF 584375 TRY 20,01284
Ayman GHONEAM 371250 TRY 12,71404
Mustafa SAK 175313 TRY 6,00387
Abdullah SELMANOĞLU 175312 TRY 6,00384
TOPLAM 2920000 TRY 100,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813698


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAALT 94,95 18.707.429 % 19,96  
EGSER 4,68 69.499.918 % 18,48  
QNBFB 89,35 6.024.692 % 14,99  
GEDIK 10,74 17.833.354 % 14,99  
BURVA 20,12 253.414 % 14,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7250 7,7638 % 0,64  
Frank 6,1062 6,1430 % 0,25  
Riyal 1,5767 1,5846 % 0,23  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.556 1.557 -7,69  
Altın Gr. 297 297 -0,73  
Cumhuriyet 1.964 1.994 1,00  
Tam 1.956 2.005 1,05  
Yarım 946 970 0,51  
Çeyrek 474 485 0,26  
Gümüş.Ons 17,97 18,01 -0,08  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 -0,00  
B. Petrol 64,16 64,16 -1,04  
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