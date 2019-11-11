***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13.950.965 2.930.148 2.832.052 -1.411.463Satışların Maliyeti-594.900 -1.127.543 -932.136 13.542.279TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.356.065 1.802.605 1.899.916 12.130.816BRÜT KAR (ZARAR)13.356.065 1.802.605 1.899.916 12.130.816Genel Yönetim Giderleri-7.527.371 -5.703.208 -5.345.476 -2.349.292Pazarlama Giderleri-363.051 -120.000 -120.000 -45.817Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler916.638 238.001 235.226 111.512Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-10.399.442 -416.144 -498.082 686.099ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-4.017.161 -4.198.746 -3.828.416 10.533.318Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 24.138.609 24.138.592 69.766Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5.684FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-4.017.161 19.939.863 20.310.176 10.608.768Finansman Giderleri-19.952 -677.393 -676.687 -643.297SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.037.113 19.262.470 19.633.489 9.965.471Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.104.107 659.912 659.833 -734.439Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 -288 -285 -285Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.104.107 660.200 660.118 -734.154SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.933.006 19.922.382 20.293.322 9.231.032DÖNEM KARI (ZARARI)-1.933.006 19.922.382 20.293.322 9.231.032Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar228.379 -20.676 -12.912 -10.070Ana Ortaklık Payları-2.161.385 19.943.058 20.306.234 9.241.102Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-915.565 1.508.675Dönem Karı (Zararı)-1.933.006 19.922.382Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.933.006 19.922.382Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.603.078 2.381.850Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler474.028 1.028.174Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.394.973 1.358.584Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.394.973 -258.031Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 1.616.615Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-9.430.549 3.628Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-47.925 3.628Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-9.382.624Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler664.156Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler664.156Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler13.268.733 -12.780İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler13.268.733 -12.780Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-2.104.107 -659.912İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.585.637 -20.251.085Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.098.127 -29.756.188İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.098.127 -29.756.188Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.656.627 62.062.576İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7.656.627 62.062.576Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-367.388 313.716Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)5.132.029 39.085Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.763 700.561İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-10.763 700.561Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-47.925 451.767Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-3.242.735İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.607.355 -54.062.602Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-6.607.355 -54.062.602Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-915.565 2.053.147Ödenen Faiz-702.074Alınan Faiz0 157.890Vergi İadeleri (Ödemeleri)-288YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI592.458Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri592.458Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri592.458FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.427.180 -1.899.501Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.427.180 -1.899.501Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-2.427.180 -1.899.501YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.750.287 -390.826NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.750.287 -390.826DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.030.028 3.420.854DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ279.741 3.030.028Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri279.741 3.241.298Ticari Alacaklar15.231.982 9.133.855İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10.022.953 4.580.120İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5.209.029 4.553.735Diğer Alacaklar35.379 6.815.436İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8.962 1.269.673İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar26.417 5.545.763Stoklar956.000 588.612Peşin Ödenmiş Giderler795.829 5.927.858İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler795.829 5.927.858Diğer Dönen Varlıklar731.667 1.608.237İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar731.667 1.608.237ARA TOPLAM18.030.598 27.315.296TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR18.030.598 27.315.296DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar13.268.733Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar13.268.733Maddi Duran Varlıklar742.853 1.695.392Diğer Maddi Duran Varlıklar742.853 1.695.392Maddi Olmayan Duran Varlıklar37.271.488 37.284.540Şerefiye37.271.488 37.271.488Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13.052Ertelenmiş Vergi Varlığı4.144.525 1.935.156TOPLAM DURAN VARLIKLAR55.427.599 40.915.088TOPLAM VARLIKLAR73.458.197 68.230.384KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.806.236 3.042.076İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.806.236 3.042.076Banka Kredileri1.806.236 3.042.076Ticari Borçlar225.100 235.863İlişkili Taraflara Ticari Borçlar56.990 68.234İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar168.110 167.629Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar893.363 941.288Diğer Borçlar1.123.886 7.785.877İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3.400 1.330.564İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.120.486 6.455.313Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18.610 3.261.345İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)155.368İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18.610 3.105.977Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.467.047 1.412.411İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.467.047 1.412.411ARA TOPLAM5.534.242 16.678.860TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.534.242 16.678.860UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.191.340İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.191.340Banka Kredileri1.191.340Uzun Vadeli Karşılıklar287 10.802Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar287 10.802Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü364.622 186.084TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER364.909 1.388.226TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.899.151 18.067.086ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar67.734.885 50.201.145Ödenmiş Sermaye20.990.000 20.990.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.243.684 2.243.684Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-97 -1.868Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-97 -1.868Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-97 -1.868Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34.846.352 34.846.352Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)34.846.352 34.846.352Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)34.846.352 34.846.352Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler136.112 136.112Yasal Yedekler136.112 136.112Diğer Yedekler19.236.594Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-8.013.133 -7.380.671Net Dönem Karı veya Zararı-1.704.627 -632.464Kontrol Gücü Olmayan Paylar-175.839 -37.847TOPLAM ÖZKAYNAKLAR67.559.046 50.163.298TOPLAM KAYNAKLAR73.458.197 68.230.384Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.990.000 2.243.684 -417 34.846.352 136.112 -2.105.568 -4.253.862 51.856.301 -1.247.865 50.608.436Transferler-4.253.862 4.253.862 1.247.865 1.247.865Dönem Karı (Zararı)19.943.058 19.943.058 -20.676 19.922.382Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.679 1.679 1.679Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-1.125.803 -1.125.803 -1.125.803Dönem Sonu Bakiyeler20.990.000 2.243.684 1.262 34.846.352 136.112 -7.485.233 19.943.058 70.675.235 -20.676 70.654.559Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.990.000 15.892 2.243.684 -1.868 34.846.352 136.112 -7.380.671 -632.464 50.201.145 -37.847 50.163.298Transferler-632.462 632.464 2 -366.371 -366.369Dönem Karı (Zararı)-1.704.627 -1.704.627 228.379 -1.476.248Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.771 1.771 1.771Sermaye Avansı19.236.594 19.236.594 19.236.594Dönem Sonu Bakiyeler20.990.000 15.892 2.243.684 -97 34.846.352 136.112 19.236.594 -8.013.133 -1.704.627 67.734.885 -175.839 67.559.046Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-1.933.006 19.922.382 20.293.322 9.231.032DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.381 1.343 1.343 -3.809Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.771 1.679 1.679 -4.761Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-390 -336 -336 952Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-390 -336 -336 952Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.381 1.343 1.343 -3.809TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.931.625 19.923.725 20.294.665 9.227.223Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar228.379 -20.676 -12.912 -12.912Ana Ortaklık Payları-2.160.004 19.944.401 20.307.577 9.240.135http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798312BIST