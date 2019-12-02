***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.12.2019 23:05
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.10.2019, 19.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 05.11.2019 tarih ve 2019/17 karar numarasıyla almış olduğu karara istinaden tahsisli sermaye artırımı için sermaye piyasası kuruluna başvuruda bulunulması kararı alinmisti.Ancak 29.11.2019 tarihli ve 2019/21 no lu Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda yıllık bilanço dönemine yakın olmasında ötürü 4.ceyrek finansal tablolarimizin Kap ta bildiriminden sonra yeniden değerlendirilmek üzere basvuru surecimizin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.
Kamu oyu ve paydaşlarımizin bilgilerine sunulur.Saygilarimizla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801398
BIST
18:05108.004
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 1.100,62
|Açılış
|: 107.350
|
|Önceki Kapanış
|: 106.904
|
108.210
En Düşük
107.318
18:055,7415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0075
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7480
|
5,7643
En Düşük
5,7320
18:056,3662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0302
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3719
En Düşük
6,3225
18:05270,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,03
|Açılış
|: 270,08
|
|Önceki Kapanış
|: 271,11
|
271,21
En Düşük
268,52
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,25
|415.709.855
|% 19,68
|
|SANKO
|8,28
|42.326.341
|% 18,79
|
|SMART
|7,10
|160.444.015
|% 16,78
|
|BJKAS
|3,34
|432.490.408
|% 14,78
|
|KLNMA
|53,20
|5.026.432
|% 14,51
|
|HUBVC
|11,74
|6.217.066
|% -14,99
|
|SNGYO
|0,80
|41.055.645
|% -11,11
|
|IHYAY
|0,80
|103.720.219
|% -9,09
|
|ARTI
|0,84
|57.469
|% -3,45
|
|TKURU
|7,73
|82.568
|% -3,37
|
|THYAO
|13,89
|1.475.623.696
|% 1,68
|
|BJKAS
|3,34
|432.490.408
|% 14,78
|
|GSRAY
|2,25
|415.709.855
|% 19,68
|
|KRDMD
|2,46
|336.013.168
|% 2,93
|
|ASELS
|18,79
|335.802.390
|% 0,64
|
|GSRAY
|2,25
|415.709.855
|% 19,68
|
|IHLAS
|0,80
|130.893.505
|% 2,56
|
|KRDMD
|2,46
|336.013.168
|% 2,93
|
|BJKAS
|3,34
|432.490.408
|% 14,78
|
|IHYAY
|0,80
|103.720.219
|% -9,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4102
|7,4473
|% -0,05
|
|Frank
|5,7668
|5,8015
|% 0,72
|
|Riyal
|1,5263
|1,5340
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.464
|-3,11
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-3,00
|
|Tam
|1.780
|1.825
|-7,91
|
|Yarım
|860
|883
|-3,83
|
|Çeyrek
|432
|441
|-1,91
|
|Gümüş.Ons
|16,90
|16,92
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,03
|
|B. Petrol
|60,95
|60,95
|0,46
|
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