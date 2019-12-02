***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.10.2019, 19.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 05.11.2019 tarih ve 2019/17 karar numarasıyla almış olduğu karara istinaden tahsisli sermaye artırımı için sermaye piyasası kuruluna başvuruda bulunulması kararı alinmisti.Ancak 29.11.2019 tarihli ve 2019/21 no lu Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda yıllık bilanço dönemine yakın olmasında ötürü 4.ceyrek finansal tablolarimizin Kap ta bildiriminden sonra yeniden değerlendirilmek üzere basvuru surecimizin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.Kamu oyu ve paydaşlarımizin bilgilerine sunulur.Saygilarimizla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801398BIST